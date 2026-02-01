ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός: Γερεμέγεφ και Ντεσπόντοφ σκόραραν νωρίς για το 2-0

Γιώργος Σακελλαρίου
ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός

Ο Γερεμέγεφ έκανε το 1-0 στο 5' και ο Ντεσπόντοφ στο 8' το 2-0 για τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε νωρίς δύο γκολ στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Στο 5' σε σέντρα από δεξιά του Ντεσπόντοφ, ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0.

Στο 8' ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον Γερεμέγεφ, αυτός σέντραρε και ο Ντεσπόντοφ με πλασέ στην κίνηση εκτέλεσε για το 2-0.

 

@Photo credits: eurokinissi
     

