ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός: Γερεμέγεφ και Ντεσπόντοφ σκόραραν νωρίς για το 2-0
Ο Γερεμέγεφ έκανε το 1-0 στο 5' και ο Ντεσπόντοφ στο 8' το 2-0 για τον ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε νωρίς δύο γκολ στο ματς με τον Πανσερραϊκό.
Στο 5' σε σέντρα από δεξιά του Ντεσπόντοφ, ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 1-0.
Στο 8' ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον Γερεμέγεφ, αυτός σέντραρε και ο Ντεσπόντοφ με πλασέ στην κίνηση εκτέλεσε για το 2-0.
@Photo credits: eurokinissi
