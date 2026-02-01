Μπενίτεθ: «Μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα μ' αυτό το γκρουπ, αυτά έλειψαν κόντρα στην Κηφισιά»

Αυτά είπε ο Ράφα Μπενίτεθ στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της νίκης με 3-0 επί της Κηφισιάς στην Λεωφόρο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας του στη νίκη με 3-0 επί της Κηφισιάς για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, χωρίς ώστόσο παραλείψει να αναφερθεί στα πράγματα που θεώρησε πως δεν έκανε καλά η ομάδα του.

Στο πρώτο ημίχρονο η προβληματική εικόνα εξήγησε πως οφειλόταν στην πίεση της Κηφισιάς και στην αδυναμία των «πρασίνων» να βάλουν παίκτες ανάμεσα στις γραμμές ενώ γενικά θέλει το «τριφύλλι» να έχει μεγαλύτερη συνοχή για να μην δέχεται απειλές από αντεπιθέσεις, όπως συνέβη απόψε.

Ξεκαθάρισε πως οι αποφάσεις σχετικά με τους τρεις παίκτες που θα μπουν στην ευρωπαική λίστα θα παρθούν τελευταία στιγμή, αφού προκύπτουν συνεχώς νέα ζητούμενα μετά από κάθε ματς.

Τέλος, δήλωσε ικανοποιημένος από το ντεμπούτ των Κοντούρη και Αντίνο ενώ τόνισε πως το γκρουπ που σχηματίζεται είναι ικανό να πετύχε μεγάλα πράγματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ

Για την εικόνα της ομάδας, τους νέους παίκτες που έπαιξαν το μοτίβο ταχύτητας και έντασης που τους διέκρινε:

«Προφανώς προσπαθούμε να δώσουμε ευκαιρίες σε όλους τους παίκτες. Θέλουμε να έχουμε ένταση κι αυτό χωρίς ροτέισον δεν θα είνα δυνατό. Προσπαθούμε να πιέσουμε ψηλά. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την ένταση, την ενέργεια και την ποιότητα αυτών των νέων παικτών. Το ματς ήταν ανοιχτό στο μεγαλύτερο διάστημα, όμως στο τέλος το φέραμε προς το μέρος μας».

Για τους Αντίνο και Κοντούρη που έκαναν ντεμπούτο:

«Και οι δύο προσπάθησαν πολύ. Ο Κοντούρης είχε ισορροπία, ο Αντίνο είχε το 1vs1 και την ικανότητά μου με την μπάλα στα πόδια. Ξέραμε πως η Κηφισιά είναι καλή στην αντεπίθεση και στο πρέσινγκ. Στην αρχή δεν μπορέσαμε να βάλουμε παίκτες ανάμεσα τις γραμμές για να δημιουργήσουμε ρήγματα λόγω του πρέσινγκ που μας έκαναν. Στο δεύτερο μέρος τα πήγαμε καλύτερα και με την βοήθεια της αποβολής. Πρέπει να έχουμε περισσότερη συνοχή για να μην τρώμε αντεπιθέσεις».

Για τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό:

«Ελπίζω πως τα δύο τελευταία αποτελέσματα θα βοηθήσουν. Είδαμε κάποιους παίκτες που έρχονται, που έχουν την επιθυμία. Οι αντίπαλοί μας θα είναι δυνατοί. Έχουμε όμως την πίστη πως μπορούμε να πιέσουμε, να τρέξουμε, να παλέψουμε. Θέλουν να βρίσκονται εδώ και να πετύχουν μεγάλα πράγματα με την ομάδα. Με αυτό το γκρουπ θεωρούμε πως μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα».

Για την ευρωπαϊκή λίστα και τις αλλαγές:

«Θα περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή για να είμαστε σίγουροι για τις αποφάσεις μας. Η λίστα μας είναι μικρή, είναι προβληματική στο πως έχει διαμορφωθεί με τις αλλαγές που έχουν γίνει. Όσον περνούν τα ματς μπορεί να παρουσιαστούν κι άλλα ζητήματα που μπορεί να διαφοροποιήσουν τις επιλογές μας».

Για τον πρέσινγκ που εφαρμόζει ο Παναθηναϊκός:

«Είναι νωρίς ακόμη να πούμε αν θα είμαστε μια ομάδα που θα πιέζει ψηλά ή θα διαλέψει τις στιγμές που θα το κάνει. Το πιο σημαντικό είναι οι ποδοσφαιριστές να κατανοούν τι ακριβώς ζητάμε. Αυτό το πλάνο μπορεί να αλλάζει ανάλογα τον αντίπαλο. Αν είναι ένας αντίπαλος που θα παίξει άμεσα, ίσως δεν πρέπει να τον πιέσουμε ψηλά και συνέχεια, αν είναι κάποιος που κάνει build-up θα πρέπει να πιέσουμε περισσότερο και πιο ψηλά. Έπειτα παίζουν ρόλο και τα μαζεμένα και σε μικρό χρονικό διάστημα ματς που έχουμε να δώσουμε, που επηρεάζουν τις εντάσεις μας. Είναι ένας συνδυασμός αυτών των δύο».