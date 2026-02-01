ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός: Το γκολ των φιλοξενούμενων με εξαιρετικό φάουλ
Στο 12ο λεπτό ο Πανσερραϊκός μείωσε προσωρινά το σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας.
Στο 12ο λεπτό ο Πανσερραϊκός βρήκε δίχτυα στο ματς της Τούμπας. Ο Φέλτες Βόλνεϊ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ - που αιφνιδίασε και τον πορτιέρε των γηπεδούχων - μείωσε το σκορ - προσωρινά σε 2-1 - καθώς μετά ο ΠΑΟΚ έφτασε να κάνει το 4-1 πριν καν συμπληρωθεί το α' μέρος.
