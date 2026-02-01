Την ώρα που οι παίκτες των ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκού αλλά και οι ρέφερι άφηναν λουλούδια στην μνήμη των 7 φίλων του Δικεφάλου του Βορρά στις εξέδρες το κλίμα ήταν φορτισμένο.

Ουκ ολίγοι φίλοι του ΠΑΟΚ έβαλαν τα κλάματα στις κερκίδες στο πλαίσιο του αγώνα με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό. Το κλίμα ήταν φορτισμένο, κάτι απόλυτα λογικό λίγες ημέρες μετά το τροχαίο στην Ρουμανία. Και όλα αυτά την στιγμή που οι παίκτες των 2 συλλόγων μαζί και οι ρέφερι του αγώνα άφηναν - στο γήπεδο της Τούμπας - λουλούδια για τους 7 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.