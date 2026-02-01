Η επίδοση του Λεβαδειακού μετά και τη νέα νίκη επί του Αστέρα Aktor.

Ο Λεβαδειακός λύγισε και τον Αστέρα Aktor με 3-1 και συνεχίζει να διαθέτει την καλύτερη επίθεση στη Super League.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπολου με 47 γκολ σε 19 ματς τρομάζει τις αντίπαλες άμυνες. Παραδίδει μαθήματα σύγχρονου ποδοσφαίρου και τρέχει ένα δικό του ρεκόρ. Έχει σκοράρει για 15 σερί ματς. Αυτή είναι η καλύτερη επίδοση στην ιστορία του και κυνηγάει να πιάσει αυτές των Άρη, ΑΕΛ Novibet και ΟΦΗ. Φυσικά είναι πολύ μακριά από το να ισοφαρίσει ή να ξεπεράσει το ρεκόρ των μεγάλων.

Ο Παναθηναϊκός έχει το σχετικό ρεκόρ με γκολ σε 57 σερί αγώνες, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 56 γκολ και μετά οι Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο soccerbase:

«Ο Λεβαδειακός έχει σκοράρει και στα 15 τελευταία παιχνίδια του για το πρωτάθλημα, κάνοντας ρεκόρ στην ιστορία του. Από τις 14 ομάδες της φετινής Σούπερ Λιγκ το ρεκόρ έχει ο Παναθηναϊκός με 57 ματς μεταξύ 1963 και 1965».

Αναλυτικά η καλύτερη επίδοση κάθε ομάδας και πότε έγινε.

Παναθηναϊκός 57 (1963–65)

ΠΑΟΚ 56 (2018–20)

Ολυμπιακός 36 (2000–02)

ΑΕΚ 31 (2002–03)

ΟΦΗ 22 (1983)

Λάρισα 17 (1989)

Άρης 16 (2024)

Λεβαδειακός 15 (τρέχει)

Ατρόμητος 14 (2013–14)

Πανσερραϊκός 12 (1980)

Παναιτωλικός 12 (2015)

Αστέρας Τρίπολης 11 (2015)

Βόλος ΝΠΣ 9 (2021)

Κηφισιά ΑΕ 6 (2025)