Το τεράστιο πανό στην Τούμπα τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ έχει βυθιστεί στο πένθος. Χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ συρρέουν στο «σπίτι» τους για να αποχαιρετήσουν όσους μοιράστηκαν την ίδια αγάπη. Την ίδια ιδέα ζωής.

Επτά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Στις Θύρες 5-6 του γηπέδου δεσπόζει ένα επιβλητικό πανό, που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την εξέδρα, αφιερωμένο στα επτά «αετόπουλα».

«Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί, σε κάθε γήπεδο, σ’ όλη τη γη», αναγράφεται στο πανό. Όπως αναφέρεται και σε ένα από τα αγαπημένα συνθήματα της ασπρόμαυρης εξέδρας. Υπάρχει φυσικά η ημερομηνία του τραγικού δυστυχήματος 27/1/2026) και η λέξη «Αθάνατοι». Περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου αναφέρεται «Αδέρφια ζείτε», ενώ σε άλλο πανό τονίζεται ότι τα επτά παιδιά θα συνεχίζουν να τραγουδούν στην εξέδρα.

Δείτε φωτορεπορτάζ