Ενδεκάδα με Ζαφείρη, «Ντέλια», Γερεμέγεφ και δέκα νέα πρόσωπα ο ΠΑΟΚ!

Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου και τις πάρα πολλές αλλαγές (δέκα) στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (19:30, Novasports Prime, live στο Gazzetta) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα περνά αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα.

Αν κοιτάξει κανείς τριγύρω του θα αντιληφθεί ότι το κλίμα είναι ακόμη πιο βαρύ απ’ ό,τι ήταν στη Λιόν. Σκυθρωπά πρόσωπα, βουβή εξέδρα, καρδιές σφιγμένες. Σε δεκάδες ελληνικά –και όχι μόνο– γήπεδα σηκώθηκαν πανό για τα επτά παιδιά του ΠΑΟΚ. Απόψε, όμως, όλα συγκλίνουν εδώ. Στο σπίτι τους.

Αγωνιστικά, ο Δικ’εφαλος καλείται να βρει συγκέντρωση μέσα σε συνθήκες που δεν είναι φυσιολογικές για ποδόσφαιρο. Όπως και στη Γαλλία, έτσι κι απόψε, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου πρέπει πρώτα να διαχειριστούν το βάρος και μετά το παιχνίδι.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν υπολογίζει στον μακροχρόνια τραυματία Λούκα Ιβανούσετς και στον τιμωρημένο Τζόντζο Κένι, ενώ προχωράει σε αρκετές αλλαγές, δίνοντας ανάσες σε ποδοσφαιριστές όπως οι Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Οζντόεφ, Μεϊτε, Ζίβκοβιτς, Τάισον και Γιακουμάκης.

Μια ενδεκάδα που για πρώτη φορά θα παίξει σε επίσημο ματς…

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Γερεμέγεφ.