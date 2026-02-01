Κοτσόλης, Τεττέη και Παντελίδη είχαν θερμούς εναγκαλισμούς με τους παίκτες της Κηφισιάς πριν τη σέντρα του αγώνα της Λεωφόρου.

Η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο είναι ξεχωριστός για τρία μέλη του Τριφυλλιού. Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης ήταν βασικοί κόντρα στη μέχρι πρότινος ομάδα τους, ενώ για τον Στέφανο Κοτσόλη είναι... δεύτερο σπίτι του το κλαμπ των Βορείων Προαστίων, στο οποίο εργάστηκε για 5,5 χρόνια ως τεχνικός διευθυντής.

Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του «Απόστολος Νικολαΐδης» ο αθλητικός διευθυντής των Πράσινων είχε τετ α τετ με μέλη του επιτελείου των φιλοξενούμενων, τον sporting director της Κηφισιάς, Άγγελο Μπασινά και τον... διάδοχο του, Άγγελο Χαριστέα, ενώ αγκαλιάστηκε με παίκτες της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Ο Κοτσόλης αυτά τα χρόνια ήταν πάντα κοντά στους ποδοσφαιριστες.

Από την πλευρά τους οι «πράσινοι» πλέον Ανδρέας Τεττέη και Παύλος Παντελίδης είχαν εναγκαλισμούς τόσο με τους μέχρι πριν λίγες εβδομάδες συμπαίκτες τους, όσο και με μέλη του τεχνικού staff.