Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για τον σημαντικό αγώνα με την Κηφισιά στην Λεωφόρο για την Stoiximan Superleague.

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον σημερινό αγώνα ενάντια στην Κηφισιά για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Ο 65χρονος κόουτς αποφάσισε να ξεκινήσει με Αντίνο και Κοντούρη στο αρχικό του σχήμα, οι οποίοι κάνουν αμφότεροι ντεμπούτο.

Εκείνος προέβη και πάλι σε μερικές αλλαγές ροτέισον θέλοντας να ξεκουράσει κάποια σημαντικά στελέχη της ομάδας, όπως οι Πάλμερ-Μπράουν, Μπακασέτας και Ζαρουρί, προκειμένου να είναι πιο φρέσκοι για τον πολύ σημαντικό αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ, που έρχεται την Τετάρτη (04/02) για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Επανήλθε σε διάταξη με τετράδα κατεβάζοντας τους «πρασίνους» με 4-2-3-1. Ο Λαφόν παρέμεινε κάτω από την εστία. Στο κέντρο της άμυνας μπροστά του θα είναι οι Ίνγκασον και Γεντβάι ενώ στα πλάγια αυτής, δεξιά θα επανέλθει ο Καλάμπρια και αριστερά θα συνεχίσει να βρίσκεται ο Κυριακόπουλος.

Στην μεσαία γραμμή οι Σιώπης και Κοντούρης θα είναι πίσω από τον Ρενάτο Σάντσες, που θα έχει πιο δημιουργικό ρόλο . Στα «φτερά» της επίθεσης, δεξιά θα βρεθεί ο Παντελίδης και στα αριστερά ο Αντίνο ενώ στην κορυφή αυτής ο Ανδρέα Τεττέη, με τους δύο Έλληνες της γραμμής κρούσης του «τριφυλλιού» να τίθενται έτσι απέναντι στην πρώην ομάδα τους.

Στον πάγκο οι «πράσινοι» θα έχουν τους Τσάβες, Κώτσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μπόκος, Βιλένα, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης, Ρενάτο, Παντελίδης, Αντίνο, Τεττέη.