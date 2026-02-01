Μια Τούμπα απόψε αλλιώς… Για τα επτά αετόπουλα που δεν γύρισαν σπίτι

Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για μια βραδιά στην Τούμπα, όπου το ποδόσφαιρο περνά αναγκαστικά σε δεύτερο πλάνο και η μνήμη παίρνει τη θέση της στο κέντρο του γηπέδου.

Απόψε στην Τούμπα δεν θα υπάρχουν φωνές. Δεν θα υπάρχουν χαμόγελα. Θα υπάρχει μόνο μια απέραντη σιωπή. Σεβασμός. Μνήμη. Για όσους έφυγαν και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι…

Απόψε, στον «ναό» των απανταχού ΠΑΟΚτσήδων, δεν μετριούνται μόνο γκολ και βαθμοί. Απόψε μετριέται η παρουσία. Το «μαζί». Το χειροκρότημα στη σιωπή. Γιατί υπάρχουν βραδιές που το ποδόσφαιρο ζητά απλά σεβασμό. Και η Τούμπα ξέρει να τον δείχνει.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (19:30, Novasports Prime, live στο Gazzetta) για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι όπου το αποτέλεσμα περνά αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα.

Η Τούμπα ανοίγει τις πύλες της με γενική είσοδο 5 ευρώ, όχι για να πανηγυρίσει, αλλά για να τιμήσει τη μνήμη των επτά αετόπουλων που χάθηκαν στο μοιραίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Αν κοιτάξει κανείς τριγύρω του θα αντιληφθεί ότι το κλίμα είναι ακόμη πιο βαρύ απ’ ό,τι ήταν στη Λιόν. Σκυθρωπά πρόσωπα, βουβή εξέδρα, καρδιές σφιγμένες. Σε δεκάδες ελληνικά –και όχι μόνο– γήπεδα σηκώθηκαν πανό για τα επτά παιδιά του ΠΑΟΚ. Απόψε, όμως, όλα συγκλίνουν εδώ. Στο σπίτι τους.

Αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ καλείται να βρει συγκέντρωση μέσα σε συνθήκες που δεν είναι φυσιολογικές για ποδόσφαιρο. Όπως και στη Γαλλία, έτσι κι απόψε, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου πρέπει πρώτα να διαχειριστούν το βάρος και μετά το παιχνίδι. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν υπολογίζει στον μακροχρόνια τραυματία Λούκα Ιβανούσετς και στον τιμωρημένο Τζόντζο Κένι, ενώ δεδομένα θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, δίνοντας ανάσες σε ποδοσφαιριστές όπως οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Οζντόεφ και Γιακουμάκης.

Στη βαθμολογία, ο Δικέφαλος παραμένει σταθερά μέσα στη μάχη του τίτλου, βρίσκεται στην τρίτη θέση με παιχνίδι λιγότερο και θέλει τη νίκη για να διατηρήσει επαφή με την κορυφή ενόψει των ντέρμπι που ακολουθούν, αλλά και του ΑΕΚ-Ολυμπιακός το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Απόψε όμως, το «πρέπει» έχει άλλη έννοια.

Απέναντί του, ο Πανσερραϊκός συνεχίζει να δίνει μάχη επιβίωσης. Οι Σερραίοι ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές απουσίες και δύσκολη βαθμολογική θέση, καθώς βρίσκονται στον πάτο της κατάταξης με μόλις 8 βαθμούς. Μακριά από την έδρα τους έχουν απολογισμό έναν βαθμό σε εννέα αγώνες και αμυντικά παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, στοιχεία που κάνουν το έργο τους στην Τούμπα ακόμη πιο απαιτητικό.

ΥΓ: Απόψε είναι ημέρα μνήμης για τον Άλκη. Τα λόγια της μητέρας του Άλκη Καμπανού συγκλονίζουν, Σεβασμός απ’ όλους.