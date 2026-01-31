Ο σπουδαίος παλαίμαχος διεθνής Γάλλος παίκτης Μπαφετιμπί Γκομίς μίλησε με Λουτσέσκου, Λόβρεν, Καμαρά, Πέλκα και εξέφδρασε τη στήριξή του μετά την τραγωδία στη Ρουμανία.

Παρών στη Λιόν και στο ματς του ΠΑΟΚ ήταν κι ένας σπουδαίος παλαίμαχος διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής.

Ο Μπαφετιμπί Γκομίς με 12 συμμετοχές και τρία γκολ στην εθνική Γαλλίας (η καταγωγή του είναι από τη Σενεγάλη), το πρωί της Παρασκευής βρέθηκε στο αθλητικό κέντρο στη Λιόν, όπου έκανε προπόνηση ο Δικέφαλος. Ο 40χρονος (6/8/85) γνωρίζεται με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου, αφού συνεργάστηκαν στην Αλ Χιλάλ και κατέκτησαν μαζί τίτλους.

Ο Γκομίς άφησε έντονο αποτύπωμα όπου κι αν αγωνίστηκε, με υψηλή παραγωγικότητα. Στη Λιόν κατέγραψε 244 εμφανίσεις, σημειώνοντας 95 γκολ και 21 ασίστ. Στην τελευταία αντίπαλο του ΠΑΟΚ αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Στη Σεντ Ετιέν πρόσθεσε 165 συμμετοχές με 49 τέρματα και 14 ασίστ, ενώ στην Αλ Χιλάλ είχε εντυπωσιακή συγκομιδή 111 γκολ σε 148 αγώνες και 18 ασίστ. Ακολούθησαν η Γαλατασαράι (86, 51, 9), η Σουόνσι (71, 17, 2), η Μαρσέιγ (34, 21, 4), η Καβασάκι (24, 3, 3), η Τρουά (13, 6 γκολ), συμπληρώνοντας μια πλούσια καριέρα.

Ο παλαίμαχος Γάλλος μίλησε με τον Λουτσέσκου, αλλά και τους Ντέγιαν Λόβρεν, Δημήτρη Πέλκα, Μαντί Καμαρά. Χαιρέτησε επίσης τους Κωνσταντινίδη, Τσονάκα, συνεργάτες του Λουτσέσκου, τους οποίους και γνωρίζει από τη Σαουδική Αραβία, ενώ χαιρέτησε κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Σε ανάρτησή του για την παρουσία του στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, ο Γκομίς έγραψε:

«Μετά τον αγώνα στη Λιόν, ήταν σημαντικό για μένα να βρεθώ στο πλευρό του ΠΑΟΚ, για να δείξω τη στήριξή μου σε μια δύσκολη περίοδο για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Στο ποδόσφαιρο, οι οπαδοί αποτελούν πραγματικά μέρος της οικογένειας.

Υπήρξαν ποιοτικές συζητήσεις με την αθλητική διεύθυνση, τον προπονητή Ραζβάν Λουτσέσκου, του οποίου η δουλειά και η συνέπεια μιλούν από μόνες τους, καθώς και με ολόκληρο το τεχνικό του επιτελείο.

Μιλήσαμε επίσης για το DNA του συλλόγου, το ελληνικό ποδόσφαιρο, την εξέλιξη του παιχνιδιού, την ανάπτυξη των νέων παικτών και τις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου.

Τέλος, ήταν χαρά μου να δω ξανά ορισμένα γνώριμα πρόσωπα, ιδιαίτερα τον Ντέγιαν Λόβρεν, έναν αληθινό επαγγελματία.

Το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι: είναι θέμα ανθρώπινων αξιών».