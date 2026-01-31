ΑΕΛ Novibet: Τα πανό για τις εργάτριες στα Τρίκαλα και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Οι φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΛ Novibet με δύο πανό αναφέρθηκαν στα πρόσφατα δυστυχήματα σε Τρίκαλα και Ρουμανία.
Το ένα πανό των φίλων της ομάδας της ΑΕΛ Novibet - που ανέβηκε στο περιθώριο του αγώνα με τον Βόλο - είχε να κάνει με τις εργάτριες που έχασαν την ζωή τους στα Τρίκαλα και έγραφε: «Δικαιοσύνη για τις νεκρές εργάτριες στη Βιολάντα». Το 2ο πανό που αναφερόταν στους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έγραφε: «Όσοι πάμε τόσοι να γυρνάμε. Καλό ταξίδι».
@Photo credits: eurokinissi, ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI
