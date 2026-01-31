Οι φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΛ Novibet με δύο πανό αναφέρθηκαν στα πρόσφατα δυστυχήματα σε Τρίκαλα και Ρουμανία.

Το ένα πανό των φίλων της ομάδας της ΑΕΛ Novibet - που ανέβηκε στο περιθώριο του αγώνα με τον Βόλο - είχε να κάνει με τις εργάτριες που έχασαν την ζωή τους στα Τρίκαλα και έγραφε: «Δικαιοσύνη για τις νεκρές εργάτριες στη Βιολάντα». Το 2ο πανό που αναφερόταν στους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έγραφε: «Όσοι πάμε τόσοι να γυρνάμε. Καλό ταξίδι».