Ατρόμητος – ΟΦΗ: Πανό για τα 7 αετόπουλα από Περιστεριώτες και Κρητικούς
Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα στην χώρα μας, εκτός από το ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, πολλά είναι και τα πανό που ανεβάζουν οι οργανωμένοι των ομάδων. Αυτό έγινε και στο Περιστέρι όπου ο Ατρόμητος υποδέχθηκε τον ΟΦΗ.
Το πανό των φίλων του Ατρομήτου ανέφερε: «Τα πέταλα πενθούν 27/1/2026», Ενώ αυτό των Κρητικών ανέφερε: «Καλές εκδρομές εκεί ψηλά ρε ΠΑΟΚια». Πριν την έναρξη κρατήθηκε ενός λεπτού σιγής με την συγκίνηση να είναι μεγάλη.
