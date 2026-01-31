Στο Περιστέρι φίλοι του Ατρομήτου αλλά και του ΟΦΗ ανάρτησαν πανό τιμώντας τη μνήμη των 7 αετόπουλων που έχασαν την ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα στην χώρα μας, εκτός από το ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, πολλά είναι και τα πανό που ανεβάζουν οι οργανωμένοι των ομάδων. Αυτό έγινε και στο Περιστέρι όπου ο Ατρόμητος υποδέχθηκε τον ΟΦΗ.

Το πανό των φίλων του Ατρομήτου ανέφερε: «Τα πέταλα πενθούν 27/1/2026», Ενώ αυτό των Κρητικών ανέφερε: «Καλές εκδρομές εκεί ψηλά ρε ΠΑΟΚια». Πριν την έναρξη κρατήθηκε ενός λεπτού σιγής με την συγκίνηση να είναι μεγάλη.