Στην προπόνηση του Ατρομήτου οι Fentagin για τη νέα κοινωνική τους δράση: «Περιστέρι σημαίνει αλληλεγγύη» (vid)

Αντιπροσωπεία των Fentagin βρέθηκε στην προπόνηση του Ατρομήτου την Παρασκευή (30/1) προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να στηρίξουν τη νέα κοινωνική δράση του συνδέσμου.

Συνεχίζεται η νέα κοινωνική δράση των Fentagin, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές μέρες και αφορά στη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά αυτόματων απινιδωτών για τα ΚΕΦΙ (Κέντρα Φιλίας) του Περιστερίου.

Λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση του Ατρομήτου κόντρα στον ΟΦΗ, αντιπροσωπεία των οργανωμένων οπαδών της ομάδας βρέθηκε στο Μαζαράκη και μίλησε στους ποδοσφαιριστές για τη βαθύτερη σημασία που υπάρχει, όταν ένας αθλητής αντιπροσωπεύει το Περιστέρι.

«Περιστέρι σημαίνει αλληλεγγύη, Περιστέρι σημαίνει συνάνθρωπος. Όλοι δίπλα στον συνάνθρωπο, όλοι μαζί για ένα Περιστέρι όπως θέλουμε να είναι», ανέφεραν οι οργανωμένοι στους ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου.

Στο πλαίσιο αυτό, μοιράστηκαν κουπόνια ώστε και ο Ατρόμητος από την πλευρά να στηρίξει την προσπάθεια για την αγορά των οκτώ απινιδωτών που θα παραχωρηθούν σε ισάριθμα ΚΑΠΗ του Περιστερίου. Την αξιέπαινη αυτή προσπάθεια των Fentagin στηρίζουν και οι Ακαδημίες του συλλόγου.