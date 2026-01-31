Ο Γιώργος Καραγκούνης βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο πλάι της ομάδας των ακρωτηριασμένων του Παναθηναϊκού.

Η αγάπη και η σύνδεση του Γιώργου Καραγκούνη με τον Παναθηναϊκό είναι τεράστια και κάνει την εμφάνισή της σε κάθε περίσταση, είτε αυτό αφορά ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ακόμη και... ποδόσφαιρο ακρωτηριασμένων.

Ο «Τυπάρας» βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30/1) στο πλάι της ομάδας του «τριφυλλιού», στη φιλική αναμέτρηση που έδωσε το σύνολο του Σωτήρη Μαυρομίχαλου απέναντι στην Κ15 ποδοσφαίρου σάλας του προπονητή Συντζανάκη.

Το τελικό σκορ ήταν 1-1, ωστόσο ο Κάρα «έκλεψε» την παράσταση, βγάζοντας στο τέλος και αναμνηστική φωτογραφία με όλους τους συμμετέχοντες και χαρίζοντας χαμόγελα.

Για την ομάδα ποδοσφαίρου ακρωτηριασμένων του Παναθηναϊκού έπαιξαν οι Υδραίος, Γώγολος, Αλεξάς, Αγριανίτης, Λαζαρίδης, Αλί και Μουλάς και το γκολ πέτυχε ο Λαζαρίδης.