Όπως έγραψαν στη Σκωτία η Κηφισιά είναι σε συζητήσεις με τη Νταντί Γιουνάιτεντ για τον Δανό χαφ, Τζούλιους Έσκεσεν.

Η Κηφισιά είναι ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι για ακόμα μια κίνηση που θα ενισχύσει το ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι σε αναζήτηση ενός δημιουργικού χαφ που θα παίζει τόσο στο "8" όσο και στο "10".

EXCLUSIVE: European duo eye Julius Eskesen swoop and transfer latest on Dundee United ace Will Ferry https://t.co/TA87GtBt9n pic.twitter.com/2wCrstUnjK January 30, 2026

Μια περίπτωση που έχει απασχολήσει την Κηφισιά είναι αυτή του Τζούλιους Έσκεσεν. Στη Σκωτία έγραψαν πως το κλαμπ των Βορείων Προαστίων άνοιξε δίαυλο για την περίπτωση του Δανού χαφ.

Πρόκειται για 26χρονο δεξιοπόδαρο μέσο που εκτός από το "8" μπορεί να παίξει και στα άκρα. Το καλοκαίρι μετακόμισε στη Σκωτία και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η περίπτωση του δεν είναι η μοναδική που έχει εξεταστεί και έχει δουλευτεί. Στο Ζηρίνειο θέλουν να προβούν στην καλύτερη δυνατή και πιο σίγουρη επιλογή, η οποία θα αποτελεί ουσιαστική αναβάθμιση στη μεσαία γραμμή. Οι εξελίξεις δεν θα αργήσουν.

Θυμίζουμε πως η Κηφισιά μέσα στο μήνα απέκτησε Νούνελι, Μίγιτς, Θεοδωρίδη και Ταβάρες για τη γραμμή κρούσης της, ενώ κάλυψε το κενό της στο δεξί άκρο της άμυνας με τον Κονατέ.