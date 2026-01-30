Κάλεσμα του ΑΣ Άρης στο τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Την Κυριακή (1/2) συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού και με μήνυμά του ο ΑΣ Άρης στάθηκε στο τρισάγιο που θα τελεστεί στη μνήμη του Άλκη.

Οι μνήμες από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού παραμένουν νωπές και την Κυριακή (1/2) συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από εκείνη τη τραγική μέρα. Με μήνυμά του στον λογαριασμό του στα social media, ο Α.Σ. Άρης στάθηκε στο τρισάγιο που θα τελεστεί στον τόπο δολοφονίας του Άλκη.

«Αυτήν την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ θα τελέσει τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού. Του δικού μας Άλκη. Χρέος μας και καθήκον μας είναι να είμαστε εκεί, στον τόπο της τραγωδίας, όσοι μπορούμε περισσότεροι από την οικογένεια του ΑΡΗ. Για να τιμήσουμε, να υπενθυμίσουμε, να φωνάξουμε, να αλλάξουμε. Για να κρατήσουμε για πάντα ζωντανό τον Άλκη μας», αναφέρει το μήνυμα του Ερασιτέχνη Άρη.