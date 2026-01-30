Σε μια σπουδαία απόφαση προχώρησαν οι φίλαθλοι και η διοίκηση του Πανσερραϊκού, σεβόμενοι το τραγικό γεγονός με τον χαμό των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Σε μια κίνηση ήθους και σεβασμού προχώρησε και επίσημα ο Πανσερραϊκός, ενόψει του Κυριακάτικου (1/2, 19:30) αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Στη σκιά του θλιβερού γεγονότος με τον θάνατο των 7 φιλάθλων του «Δικέφαλου του Βορρά», στο τροχαίο δυστύχημα σε περιοχή της Ρουμανίας, οι οπαδοί των «Λιονταριών» αποφάσισαν να μη δώσουν το «παρών» στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Σεβόμενοι την όλη κατάσταση και την επιθυμία των φίλων του ΠΑΟΚ για μαζική προσέλευση στην Τούμπα, οι οργανωμένοι του Πανσερραϊκού αποφάσισαν να μην πάρουν τα εισιτήρια που δικαιούνταν για τη θύρα 8, ανακοινώνοντας ωστόσο πως αντιπροσωπεία θα βρεθεί στο γήπεδο για κατάθεση στεφάνου, εις μνήμην των 7 ψυχών.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει πως, κατόπιν συνεννόησης και με τον σύνδεσμο οργανωμένων φιλάθλων της «Che Guevara Club» και λόγω του τραγικού γεγονότος με την απώλεια των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ρουμανία, αντιλαμβανόμενοι την ιδιαιτερότητα του αγώνα της Κυριακής και σεβόμενοι την επιθυμία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για μαζική παρουσία στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας, αποφάσισαν να μη κάνουν χρήση της θύρας 8 που τους είχε παραχωρηθεί.

Αντιπροσωπεία φιλάθλων θα προβεί σε κατάθεση στεφάνου ως φόρο τιμής πριν την έναρξη του αγώνα.