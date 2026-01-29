Ράτσιτς: «Θέλω να δείξω αυτό που πραγματικά μπορώ να κάνω»

Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα social media ο Ούρος Ράτσιτς αναφέρθηκε στην πορεία του Άρη και ζήτησε την υποστήριξη του κόσμου.

Στο μήνυμά του, ο Σέρβος μέσος του Άρη υποστήριξε ότι δεν έχει χάσει την πίστη του στην ομάδα παρότι η χρονιά δεν εξελίχθηκε έτσι όπως την είχε φανταστεί. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας στηρίζουν σε μια περίοδο που τα αποτελέσματα δεν είναι στο επίπεδο που περιμένουμε… (στον τελευταίο αγώνα) σκόραρα ένα γκολ που μου έδωσε τεράστια ώθηση αυτοπεποίθησης και λυπάμαι που δεν ήταν το νικητήριο γκολ, γιατί πραγματικά χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη», έγραψε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις καταστάσεις που διαχειρίστηκε αλλά και τον κόσμο της ομάδας. «Νιώθω καλά, είχα μερικούς μικροτραυματισμούς που πλέον έχουν περάσει και θέλω να δείξω τι πραγματικά μπορώ να κάνω. Ήρθα εδώ για να κερδίσω τρόπαια και να παίξω στην Ευρώπη με αυτόν τον σύλλογο και εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτό. Καλώ όλους όσους αγαπούν αυτόν τον σύλλογο να μείνουν μαζί μας και να συνεχίσουν να δίνουν την υποστήριξή τους, ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να κερδίζουμε βαθμούς με συνέπεια και να επιστρέψουμε στο νικηφόρο μονοπάτι. Υπόσχομαι γκολ και νίκες».