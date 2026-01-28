ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η ανακοίνωση των Ελλήνων διαιτητών
Οι Έλληνες διαιτητές με την σειρά τους εξέφρασαν την μεγάλη θλίψη τους για τον χαμό των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Η ανακοίνωσή τους:
Με βαθιά οδύνη και θλίψη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά νέων φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτή η απώλεια είναι μια ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Η σκέψη μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η απουσία αυτών των νέων ανθρώπων θα είναι αισθητή όχι μόνο στον κύκλο των αγαπημένων τους, αλλά και σε όλους εμάς που αγαπάμε το άθλημα και την αθλητική κοινότητα. Ας τιμήσουμε τη μνήμη τους με σεβασμό και αλληλεγγύη. Με εκτίμηση,
Οι Έλληνες Διαιτητές της Super League
