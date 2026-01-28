Σε μία συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι άνθρωποι της ΠΑΕ Άρης καθώς αντιπροσωπεία της ομάδας βρέθηκε στην Τούμπα για να τιμήσει του επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχουν χρώματα και ομάδες και αυτό το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο ο Άρης, προχωρώντας σε μία πολύ συγκινητική κίνηση στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ .

Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεία της ομάδας βρέθηκε στην Τούμπα προκειμένου να αφήσει λουλούδια και να τιμήσει τη μνήμη των φίλων του Δικεφάλου που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή στον δρόμο για τη Γαλλία.

Να θυμίσουμε πως ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, κ. Ιωάννης Βρούτσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναβληθεί η αγωνιστική δράση το ερχόμενο σαββατοκύριακο.