ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Με τα ονομάτων των 8 αδικοχαμένων φίλων του Δικεφάλου οι φανέλες στην μπουτίκ

Νότης Χάλαρης
Ελλάδα
Μία συγκινητική κίνηση έκανε ο ΠΑΟΚ καθώς στην μπουτίκ του φαίνονται τα ονόματα των επτά αδικοχαμένων οπαδών του και του ενός που έφυγε από τη ζωή μετά από καρδιακή προσβολή στη Λάρισα.

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά τον χαμό των επτά οπαδών του σε αυτοκινητικό δυστύχημα στον δρόμο προς τη Γαλλία ενώ λίγες ώρες μετά και στο άκουσμα της είδησης, έφυγε και ένας ακόμα φίλος της ομάδας στη Λάρισα.

Ο Δικέφαλος τους τιμά με κάθε τρόπο και στην μπουτίκ της ομάδας τοποθετήθηκαν οκτώ φανέλες γυρισμένες όπου πάνω είναι το όνομα του κάθε εκλιπόντα και με τον αριθμό «12» ενώ τους συνοδεύει και μία ακόμα εμφάνιση που γράφει: «Αθάνατοι».

Να θυμίσουμε ότι ταυτοποιήθηκαν οι επτά οπαδοί του Δικεφάλου και αναμένεται να μεταφερθούν στην Ελευσίνα.

