Η χρονιά των 100 ετών του ΠΑΟΚ μαύρισε με τον χειρότερο τρόπο. Επτά άνθρωποι έφυγαν με τον τρόπο που έμαθαν από παιδιά. Την αγάπη τους για τον σύλλογο.

Ο ΠΑΟΚ επέλεξε το άσπρο και το μαύρο. Το μαύρο ως ένδειξη πένθους για τον αφανισμό του Ελληνισμού στην Ανατολή και το λευκό ως σύμβολο της ελπίδας. Της ελπίδας γι' αναγέννηση.

Ένα κράμα Κωνσταντινοπουλιτών, Ποντίων, Μικρασιατών, που έφυγαν από τις πατρογονικές τους εστίες και ήρθαν στη μητέρα πατρίδα να γίνουν ένα με τον ντόπιο πληθυσμό. Πέρασαν πολλά, αλλά δεν τα παράτησαν. Προόδευσαν και μέσα από τον πόνο τους έδωσαν πνοή σε μία Ελλάδα που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της.

Ο ΠΑΟΚ ήταν, είναι και θα είναι το καμάρι τους. Τρόπος ζωής τους από το 1926. Ο ΠΑΟΚ είναι ο σύλλογος άσπρο και μαύρο. Μία χαρά, πολλές λύπες. «ΠΑΟΚ γιατί, γιατί μας βγάζεις τη ψυχή;», φωνάζουν οι φίλοι του όταν ένα ματς είναι θρίλερ. Αλλά αυτό αφορά το αποτέλεσμα. Για τον οπαδό οποιασδήποτε ομάδας, ένα ματς είναι ίσως η λεπτομέρεια. Η ιεροτελεστία είναι αλλού. Στο να βρεθεί στο οπαδικό περιβάλλον. Να πάει εκδρομή, να πάει σε ένα μαγαζί πριν το ματς να τραγουδήσει, να πιει, να περάσει ξένοιαστα μέχρι να μπει 90 λεπτά σε ένα τσιμέντο και να φωνάξει για την καψούρα του. Με χιλιάδες «αδέρφια» του. Μετά να συζητήσει χαρούμενος για τη νίκη ή να αρχίσει να βρίζει, ναι κι αυτό μέρος του αθλητισμού είναι, κατά δικαίων και αδίκων για την ήττα.

Η εκδρομή είναι το όπιο του οπαδού. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί καλύτερα ας σωπαίνει σε τραγωδίες. Στα social media διέκρινες σχόλια «γιατί όχι με αεροπλάνο, γιατί κάνουν χιλιόμετρα για ένα ματς, για μία ομάδα;». Πριν λίγο καιρό θρηνήσαμε τέσσερις ανθρώπους που έφυγαν στο βουνό. Τους άρεσε η ορειβασία. Σε πολλούς δεν αρέσει. Εγώ δεν θα ανέβω σε ένα βουνό ακόμα και με καλό καιρό. Δεν με γεμίζει αυτό. Στον πόνο και στον θάνατο, όμως, θα σωπάσω. Μέσα μου μπορεί να σκεφτώ οτιδήποτε. Είναι ανθρώπινο. Αλλά ούτε τον ειδικό θα κάνω ούτε και θα πετάω φωναχτά εξυπνάδες. Άλλοι συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους αξημέρωτα για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Πάλι πολλοί το έραψαν το στόμα τους. Συλλυπητήρια στους δικούς τους είναι το μόνο που μπορείς να πεις. Πολλοί, όμως, δεν το έραψαν.

Καταρχάς, εκδρομές κάνουν όλοι. Από τα σχολεία μέχρι ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Άλλος πάει να δει τη φύση, άλλος ένα μουσείο σε άλλη πόλη ή χώρα, άλλος μία συναυλία σε άλλη χώρα. Κάποιοι μπαίνουν στα πούλμαν για να επισκεφθούν μοναστήρια. Ο άλλος πάει να δει ηφαίστεια. Ο καθένας ό,τι του αρέσει κι ό,τι ευχαριστεί την ψυχή του. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο κάνουν εκδρομές. Έτσι και οι οπαδοί. Όχι μόνο οι Έλληνες. Σε όλο τον πλανήτη ταξιδεύουν οπαδοί. Εκατομμύρια. Άλλοι γύρισαν σπίτια τους, στις οικογένειές τους, άλλοι δυστυχώς όχι, όπως και τα επτά αετόπουλα.

😢 Ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του ΠΑΟΚ έσπευσαν έξω από την Τούμπα και άναψα κεράκια στην μνήμη των 7 φίλων της ομάδας που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία !#paokfc pic.twitter.com/P7ui7M5PgY — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 27, 2026

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τραγουδούν για τις εκδρομές. Αυτό έμαθαν από παιδιά. Να ταξιδεύουν και να είναι δίπλα στον ΠΑΟΚ στα πέταλα όλης της γης. Οι οπαδοί για να το ξεκαθαρίσουμε σε όσους δεν γνωρίζουν, δεν είναι εγκληματίες. Είναι μέρος της κοινωνίας. Νομίζετε δεν υπάρχουν επιστήμονες, καλλιτέχνες, μεγαλοεπιχειρηματίες που ταξιδεύουν για την ομάδα τους; Ασφαλώς υπάρχει σε όλες τις ομάδες και μία μικρή μερίδα που δεν έχει μάθει ή δεν θέλει να μάθει τι είναι πραγματικά οπαδός.

Όταν κάποιος πηγαίνει εκδρομή είναι χαρούμενος. Με την οικογένειά του για να δει ένα θέρετρο. Να ξεκουραστεί. Έτσι και οι οπαδοί. Δεν ήταν χαρούμενα τα παιδιά στα Τέμπη που γύριζαν από τη σχολική τους εκδρομή στις 13/4/03; Δεν ήταν του ΠΑΟΚ στις 4/10/99; Χαρούμενοι ήταν και οι φίλοι του Ολυμπιακού στις 8/2/81 μετά τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ. Μία ανείπωτη τραγωδία. Ο τρόπος που έφυγαν δεν το χωράει ανθρώπινος νους και σε λίγες μέρες πάλι θα επιστρέψουν μνήμες. Να σταματήσουμε τις σχολικές εκδρομές, να κλείσουμε τα γήπεδα ή τα μπαρ επειδή άλλοι άνθρωποι κάηκαν σε μία χώρα;

Το ζητούμενο είναι να βρούμε τρόπους για την πιο ασφαλή μετάβαση, διασκέδαση, αναρρίχηση, για σέρφινγκ. Πάντα, όμως, θα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Το λάθος που μπορεί να είναι μοιραίο. Οι τραγωδίες είναι μέρος της ζωής. Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα. Σημαντικό, όμως και για την ψυχική μας υγεία και για την ηρεμία, πολλές φορές είναι να σωπαίνουμε μπροστά στον πόνο. Όπως για τις 57 ψυχές στα Τέμπη πριν από τρία χρόνια. Να πενθούμε όπως πρέπει κι όχι όπως συμφέρει τον καθένα...

Οι εκδρομές, λοιπόν, δεν σταμάτησαν για τους φίλους του ΠΑΟΚ μετά το '99, δεν θα σταματήσουν ούτε τώρα. Για κανέναν οπαδό ελληνικής ομάδας, για κανέναν οπαδό συλλόγου ανά τον πλανήτη. Και πάντα αυτός που «φεύγει» θα είναι «αδερφός». Κι ας μην ξέρει το όνομά του. Είναι η οπαδική κουλτούρα.

Απλά το να ζει ο ΠΑΟΚ μία τραγωδία στα 100 του χρόνια είναι αδιανόητο. Σε μία χρονιά που 365 μέρες θα έπρεπε να γιορτάζει, βυθίστηκε στο πένθος. Στο μαύρο. Αυτό κυριαρχεί τώρα κι όχι το λευκό...

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει. Ν' αναπαυθούν εν ειρήνη.

Κι όσοι συνεχίσουν να ταξιδεύουν να γυρίζουν σπίτια τους. Σημασία έχει το ταξίδι, αλλά ακόμα πιο σημαντική είναι η επιστροφή στη βάση. Για να συνεχιστεί η ζωή κι όχι να σβήσει σε έναν δρόμο, σε ένα βουνό, σε μία παραλία.

ΥΓ.: Ο ΠΑΟΚ πενθεί. Αλλά πιο πολύ για να μην στεκόμαστε σε μία οποιαδήποτε ομάδα, πενθούν οι συγγενείς των επτά παιδιών. Αυτοί πονάνε πιο πολύ απ' όλους. Κι από τον κάθε φίλο του ΠΑΟΚ, από τον Σαββίδη, τον Λουτσέσκου, τους παίκτες. Δίπλα σ' αυτούς πρέπει να σταθούν όλοι. Η φωτιά καίει εκεί που πέφτει...