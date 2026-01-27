Η μαρτυρία στην Αλεξάνδρεια για τρεις αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Τρεις από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Δύο οπαδοί, μάλιστα, ακύρωσαν το ταξίδι και πήραν τις θέσεις τους δύο φίλοι του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Ο Σάκης Λαγογιάννης επιχειρηματίας στην Αλεξάνδρεια μίλησε στο Mega και ανέφερε: «Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Ξέρω τρία παιδιά. Χθες το μεσημέρι πέρασαν για να χαιρετίσουν τους φίλους τους που εργάζονται σε μένα.

Δεν ήταν πάνω από 30 ετών. Ο ένας ήταν πολύ πιο νέος. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί. Πάντα είναι χαρούμενοι στις εκδρομές. Αυτά τα παιδιά σε όλα τα ευρωπαϊκά ματς πήγαιναν. Το περίμεναν τόσο καιρό».