Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Ερασιτέχνης εξέφρασαν τα συλκλυπητήριά τους για την τραγωδία που βιώνει ο ΠΑΟΚ.

Όταν χάνονται νέοι άνθρωποι, οπαδοί για την αγάπη τους για μία ομάδα, ο πόνος είναι μεγάλος και τους αγγίζει όλους.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, ενώ ποστάρισμα έκανε και ο Ερασιτέχνης.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται: «Ανείπωτη θλίψη για τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που μετέβαιναν οδικώς στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…».

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός στο ποστάρισμά του αναφέρει:

«Καλό ταξίδι αετόπουλα».