Τα δημοσιεύματα από το Μεξικό κάνουν λόγο για βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ προς την Κρουζ Αζούλ, με τον Χόρχε Σάντσες να δείχνει θετικός στο ευρωπαϊκό comeback.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κινείται ενεργά στην υπόθεση του Χόρχε Σάντσες, με τα τελευταία δημοσιεύματα από το Μεξικό να κάνουν λόγο για βελτιωμένη πρόταση προς την Κρουζ Αζούλ και για μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς ακόμη να έχει δοθεί οριστική απάντηση από την πλευρά του μεξικανικού συλλόγου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το FOX Sports Mexico και τον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Εσπινόσα, η στάση της Κρουζ Αζούλ εμφανίζεται πλέον πιο διαλλακτική σε σχέση με το αρχικό διάστημα, όταν δεν υπήρχε πρόθεση παραχώρησης του παίκτη. Η ελληνική ομάδα φέρεται να έχει καταθέσει βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία πλησιάζει τις απαιτήσεις τόσο της ομάδας όσο και του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 29χρονος διεθνής δεξιός μπακ βλέπει με θετικό μάτι την επιστροφή του στην Ευρώπη, έχοντας στο μυαλό του και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στοιχείο που παίζει ρόλο στις αποφάσεις του. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται διατεθειμένος ακόμη και να κάνει οικονομικές υποχωρήσεις, προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, δεν επιβεβαιώνεται το ύψος των ποσών που αναφέρονται στο Μεξικό, με τον δημοσιογράφο Φερνάντο Εσκιβέλ (365scores.com) να κάνει λόγο για πρόταση ύψους 4 εκατ. δολαρίων συν μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης. Αυτό που προκύπτει, ωστόσο, είναι πως οι συζητήσεις έχουν περάσει από το στάδιο της διερευνητικής επαφής σε επίσημο διάλογο μεταξύ των δύο συλλόγων.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανάλυση στο Fox Sports Mexico, το αβέβαιο αγωνιστικό μέλλον του Χόρχε Σάντσες επηρεάζει και τη θέση του στον ορίζοντα της εθνικής Μεξικού ενόψει του Μουντιάλ 2026, με σχολιαστές να επισημαίνουν ότι η επιστροφή στην Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει είτε ως ρίσκο είτε ως ευκαιρία επανεκκίνησης για τον διεθνή μπακ.

Η Κρουζ Αζούλ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζει όλα τα δεδομένα –οικονομικά και αγωνιστικά– πριν δώσει την τελική της απάντηση, με το ενδεχόμενο παραχώρησης του Σάντσες να μην θεωρείται πλέον απλό σενάριο, αλλά μια ρεαλιστική πιθανότητα. Μάλιστα έχει εντοπιστεί και ο αντικαταστάτης του 29χρονου μπακ, με την ομάδα του Μεξικό να κοιτάει την περίπτωση του Ομάρ Κάμπος.