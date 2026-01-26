Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Κορωπί για να ξεκινήσει την προετοιμασία του για την Ρόμα έχοντας τέσσερις απόντες. Σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Τσιριβέγια.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο «Γ. Καλαφάτης» για να ξεκινήσουν τη μίνι προετοιμασία τους για τον αγώνα με την Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League έχοντας πέντε απουσίες.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τους Ντέσερς, Τζούρισιτς και Τσιριβέγια να ακολουθούν θεραπεία, με τον τελευταίο να αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού που αποκόμισε από τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια, για τον οποίο υπήρξε σημερινό δημοσίευμα από την Ιταλία για πιθανή επιστροφή του στην Serie A, έλειπε και πάλι, αφού συνεχίζει να ταλαιπωρείται από την ίωση που νοσεί.

Οσοι αγωνίστηκαν βασικοί στη χθεσινή αναμέτρηση ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης έκαναν πρόγραμμα στο γυμναστήριο.