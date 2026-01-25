Στις τάξεις του Λεβαδειακού επικρατεί δυσαρέσκεια για τη διαιτησία του Ματσούκα, καθώς θεωρούν πως υπήρξαν φάουλ πριν τα γκολ του Άρη.

Ο Λεβαδειακός βρέθηκε δις πίσω στο σκορ κόντρα στον Άρη, όμως ισάριθμες κατάφερε να ισοφαρίσει και έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από το «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σε συνάρτηση με την ισοπαλία του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι οι Βοιωτοί παρέμειναν στον +9 από την 5η θέση, όμως στις τάξεις της ομάδας της Λιβαδειάς πιστεύουν πως η απόσταση θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη, από τη στιγμή που υπάρχουν εντονότατα παράπονα από τη διατησία.

Οι άνθρωποι του κλαμπ θεωρούν πως έχουν προηγηθεί φάουλ πριν από τα γκολ της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ. Συγκεκριμένα οι Βοιωτοί διαμαρτύρονται πως πριν το γκολ του Μορόν υπήρχε φάου στην μονομαχία Σουντμπεργκ με Οζμπολτ,στην κεφαλιά που πήρε ο παίκτης του Άρη και αποκρούει αρχικά ο Λοντίγκιν έχοντας σπρώξει τον επιθετικό του συνόλου του Νίκου Παπαδόπουλου.

Όσον αφορά τη φάση του γκολ του Ράτσιτς από το Λεβαδειακό ζήτησαν φάουλ για σπρώξιμο στο κέντρο, κατά το βολέ που έκανε ο Λοντίγκιν. Θυμίζουμε πως διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Ματσούκας και στο VAR ο Κουμπαράκης.