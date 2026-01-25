Αποφόρτιση για τους παίκτες της ΑΕΚ μετά το διπλό στην Τρίπολη, με τους κιτρινόμαυρους μετά το διήμερο ρεπό να ξεκινούν από Τετάρτη την προετοιμασία για το ντέρμπι.

Η ΑΕΚ μπορεί να έμεινε πολύ μακριά από τα γνωστά καλά της στάνταρ στην Τρίπολη αλλά κατάφερε να φύγει με ένα πολύτιμο διπλό και να περάσει μόνη πρώτη στην κορυφή με ματς περισσότερο, που ήταν και το ζητούμενο.

Ήταν μία από τις πιο φτωχές παραγωγικά εμφανίσεις της ΑΕΚ που κατέγραψε μόλις έξι τελικές και μία στον στόχο, όμως ο άκρος αποτελεσματικός Λούκα Γιόβιτς με ένα εξαιρετικό πλασέ έδωσε τη λύση, ενώ ο Θωμάς Στρακόσα στο φινάλε με μια εντυπωσιακή επέμβαση κράτησε το τρίποντο για την Ένωση.

Το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς που αγωνίστηκαν στο χθεσινό ματς με τον Αστέρα είχε αποφόρτιση στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα, ενώ όσοι δεν αγωνίστηκαν προπονήθηκαν κανονικά, με μοναδικό πρόβλημα τον Περέιρα.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα, ο Νίκολιτς αποφάσισε να δώσει διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του τη Δευτέρα και την Τρίτη προκειμένου να γεμίσουν... μπαταρίες.

Από Τετάρτη οι κιτρινόμαυροι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις και θα στρέψουν αποκλειστικά την προσοχή τους στο μεγάλο ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (1/2) στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Νίκολιτς και τους παίκτες του να έχουν τέσσερις γεμάτες μέρες για να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Μέσα στις επόμενες μέρες μένει να γίνει γνωστό και σε ποια από τα τέσσερα παιχνίδια θα εκτίσουν οι τέσσερις παίκτες που συμπλήρωσαν κάρτες στο χθεσινό ματς με τον Αστέρα. Πρόκειται για τους Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά και Γιόβιτς, οι οποίοι θα πρέπει να δηλωθούν.