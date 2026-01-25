Χιμένεθ: «Αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε μία συγγνώμη»

Ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ, απολογήθηκε προς τον κόσμο του Άρη μετά το 2-2 με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.

Ειδικότερα ο Μανόλο Χιμένεθ έπειτα από το 2-2 στο Άρης - Λεβαδειακός είπε στην συνέντευξη Τύπου για:

Τον αγώνα: Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε μία συγγνώμη. Παρότι κάναμε καλό ματς απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο και οι παίκτες τα έδωσαν όλα. Είναι αδιανόητο να κάνουμε τόσα παιδικά λάθη. Δεν μπορούν να μας κάνουν αντεπίθεση από πλάγιο άουτ. Παίξαμε σαν άνδρες και κάναμε λάθη σαν παιδιά.

Τα μεταγραφικά: Έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες θέσεις. Το κλαμπ ξέρει που 'πονάει' η ομάδα. Αυτό που αποδεικνύεται στην πράξη είναι ότι σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο τα πράγματα είναι δύσκολα. Χωρίς να υπάρχει καμία δικαιολογία, είμαστε αυτοί που είμαστε και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να τα δώσουμε όλα ως το τέλος της σεζόν.

Τα λάθη: Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί πολύ. Σε κάποια θετικά και σε άλλα αρνητικά. Παλιά στον δρόμο μαθαίναμε πολλά πράγματα. Σε έναν Λατινοαμερικάνο παίκτη, τέτοιο λάθος δεν του συμβαίνει. Παίζουμε πολύ λιγό ποδόσφαιρο… δρόμου, στο οποίο μαθαίνεις πολλά πράγματα. Οταν ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε τους πόρους να ενισχύσουμε το παιχνίδι και πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις, οι παίκτες πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στο 100%.