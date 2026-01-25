Παπαδόπουλος: «Να πετύχουμε αυτό που όλοι θεωρούν απίθανο»

Ο Νίκος Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι ο Λεβαδειακός μπορεί να κερδίσει αυτό που όλοι θεωρούν απίθανο.

Προφανώς, ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε – σε ότι αφορά το Πρωτάθλημα – στο ευρωπαϊκό εισιτήριο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου. «Συνεχίζουμε να είμαστε ψηλά. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να κρατηθούμε εκεί αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα για να παραμείνουμε εκεί και να κερδίσουμε αυτό που όλοι θεωρούν απίθανο για τον Λεβαδειακό», είπε.

Σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα στο «Κλ. Βικελίδης» απάντησε ότι… «ο Άρης είχε πάθος και κερδίζοντας όλες τις μονομαχίες, προηγήθηκε στο σκορ. Εμείς δεν είχαμε ηρεμία. Η φιλοσοφία μας είναι να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο από πίσω. Δεν είχαμε ηρεμία αλλά έπαιξε ρόλο και η ενέργεια του Άρη. Μας πίεσε καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε πολύ καλά με το γκολ που πετύχαμε και προσπαθήσαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που μας αρέσει. Το πληρώσαμε με το κλέψιμο του Άρη και το 2-1 και θα έλεγα ότι για ένα διάστημα χάσαμε το μυαλό μας. Ωστόσο οι παίκτες μου πάλεψαν μέχρι το τέλος και τους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί πήραμε έναν σημαντικό βαθμό απέναντι σε έναν καλό και μεγάλο αντίπαλο».