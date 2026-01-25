Οι εντολές του Ραζβάν Λουτσέσκου για πίεση και η γκολάρα του Χατσίδη στο δίτερμα του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ μετά το διήμερο ρεπό επέστρεψε στις προπονήσεις και ουσιαστικά ξεκίνησε η προετοιμασία για το εκτός έδρας ματς με τη Λυών την ερχόμενη Πέμπτη, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Europa League.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ξεκάθαρος στις οδηγίες του: «Παιδιά θέλω πίεση, πίεση. Συνέχεια πίεση. Να καλύπτετε τους χώρους και να ακολουθείτε τον παίκτη που πρεσάρει».

Κάποια στιγμή σταμάτησε την προπόνηση, ενώ οι παίκτες του έδιναν ρεσιτάλ ορισμένες φορές με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ζητούσε για την πίεση να στηρίζουν τον συμπαίκτη τους και να μην κοιτάνε πίσω, δίνοντας χρόνο στον αντίπαλο να βγει από το πρέσινγκ.

Το δίτερμα ολοκληρώθηκε με μία γκολάρα. Ο Θυμιάνης έβγαλε τη σέντρα από αριστερά και ο Δημήτρης Χατσίδης με ένα απίθανο αεροπλανικό από δεξιά, έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Τσιφτσή.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος σε μία φάση στο δίτερμα ταλαιπώρησε τον Σάστρε.

Δείτε τις οδηγίες του Λουτσέσκου και την γκολάρα του Χατσίδη.