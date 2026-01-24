O παίκτης της ΑΕΛ Novibet σκόραρε με 2η προσπάθεια, αρχικά χρεώθηκε με φάουλ αλλά εν τέλει το γκολ μέτρησε.

Στο 46ο λεπτό ο Σαγάλ βρήκε δίχτυα από κοντά και μετά από 2η προσπάθεια έπειτα από λανθασμένη πρώτη αντίδραση του γκολκίπερ Τσομπανίδη. Αρχικά χρεώθηκε με φάουλ ο Σαγάλ και μετά ο ρέφερι Κόκκινος με on field review αποφάσισε ότι το γκολ μετράει και έτσι ήρθε το 1-0 στο ΑΕΛ Novibet - Πανσερραίκός. Το τέρμα μέτρησε στο 49ο λεπτό.