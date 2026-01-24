Νίκολιτς: «Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, όχι τόσο από την εμφάνιση»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της NOVA μετά το «διπλό» της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα AKTOR.

Η ΑΕΚ μπορεί να μην ήταν τόσο καλή όσο στο θρίαμβο με τον Παναθηναϊκό, όμως τελικά κατάφερε να πάρει το «διπλό» στην έδρα του εξαιρετικού Αστέρα AKTOR.Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της NOVA και εξέφρασε την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα, όμως όχι για την εμφάνιση της ομάδας του.

Εκτός αυτών ο Σέρβος τεχνικός για ακόμα μια φορά έκανε ειδικά αναφορά στους Ενωσίτες για τη στήριξη που έδωσαν στο Δικέφαλο.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση στα πρώτα 15 λεπτά, είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε και άλλα τέρματα. Μετά το ματς ισορρόπησε, δεχθήκαμε πίεση, είχαμε καταπληκτικές ευκαιρίες όπως με τον Βάργκα, τον Μουκουντί, θα μπορούσαμε να βάλουμε 2-3 τέρματα. Είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, όχι τόσο από την εμφάνιση.

Θα μπορούσαμε να είχαμε"καθαρίσει" το παιχνίδι πιο νωρίς. Ρώτησα και έμαθα ότι σε αυτό το γήπεδο η ομάδα έχει δυσκολευτεί στο παρελθόν, ένα δύσκολο γήπεδο για εμάς. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι τρεις βαθμοί.

Κάποια πράγματα θα τα πω μέσα με τους παίκτες μου, αλλά το σίγουρο είναι ότι είμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και αυτό είναι που μετράει.

Ήταν πολύ ευχάριστο που είχαμε τόση στήριξη από τον κόσμο. Αναγνώρισαν την προσπάθεια της ομάδας, μας έδωσαν ώθηση σε δύσκολες στιγμές. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, κι εγώ και οι παίκτες μου. Είναι κομβική η παρουσία τους είτε εντός είτε εκτός έδρας, μας δίνουν πολύ μεγάλη ώθηση».