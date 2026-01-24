Ο γλύπτης του αγάλματος του Αετού της Allwyn Arena έκανε ανάρτηση με αφορμή τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με ΑΕΚ και Φερεντσβάρος.

Τι κοινό έχει η Allwyn Arena με την Groupama Arena; Έξω από το γήπεδο δεσπόζει επιβλητικό άγαλμα με τη μοφή Αετού, το οποίο έχει κατασκευάσει ο Γκαμπόρ Μίκλος Στζόκε. Ο Ούγγρος γλύπτης με αφορμή τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με ΑΕΚ και Φερεντσβάρος έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση, με αναφορά στα δημιουργήματα του.

Βέβαια, μπορεί το Τριφύλλι να μην νίκησε σε κανένα από τα δυο ματς, όμως στο ένα συνετρίβη από την Ένωση και στο δεύτερο η ισοπαλία ήταν αρκετή για την πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League.

«Αήττητη έμεινε η Φερεντσβάρος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Πρόσφατα η ελληνική ομάδα δεν μπόρεσε να νικήσει δύο ομάδες με άγαλμα αετού, την Κυριακή η ΑΕΚ κέρδισε, και τώρα το αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία με την Φερεντσβάρος. Αυτή είναι η ζωή όσων δεν έχουν άγαλμα αετού…», ανέφερε ο Στζόκε.