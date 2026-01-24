Ο άσος της Ρίο Άβε βρίσκεται πολύ κοντά στους «ερυθρόλευκους», με την υπόθεση να έχει πάρει γοργούς ρυθμούς τις τελευταίες ώρες.

Στην τελική της ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η απόκτηση του Αντρέ Λουίζ από πλευράς Ολυμπιακού, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Ρίο Άβε να είναι πολύ κοντά στο να γίνει κάτοικος Πειραιά.

Ο 24χρονος είναι εδώ και αρκετό διάστημα στην κορυφή της λίστας των νταμπλούχων Ελλάδος, άλλωστε και οι επαφές μεταξύ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου βοηθούν ώστε να σχηματιστεί μια πιο ασφαλής γνώμη για τα προσόντα και τα στοιχεία του ποδοσφαιριστή.

Όπως προκύπτει, ο ίδιος ο Αντρέ Λουίζ έχει αντιληφθεί πως η ευκαιρία του Ολυμπιακού θα αποτελέσει σπουδαίο βήμα για την καριέρα του, και δείχνει έτοιμος να αφήσει τη χώρα της Ιβηρικής και να μετακομίσει στο «Γ. Καραϊσκάκης». Σίγουρα ρόλο σε αυτό έπαιξε και η... ελληνική παροικία στη Ρίο Άβε, καθώς Ντόι, Βρουσάι, Παπακανέλλος, Μπακούλας και Αμπέι ξέρουν καλά τι θα πει να είσαι μέλος των Πειραιωτών.

Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως τη δεδομένη χρονική στιγμή και με το πλαίσιο που υπάρχει, οι πιθανότητες ο παίκτης να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα» είναι άκρως αυξημένες.