Παναθηναϊκός: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα Στρατηγός μας»
Συμπληρώθηκε αισίως ένας χρόνος από την 24η Ιανουαρίου του 2025, όταν η είδηση του θανάτου του Μίμη Δομάζου σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα.
Ο «Στρατηγός» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, ύστερα από μάχη που έδωσε για σχεδόν δυο 24ωρα στη ΜΕΘ του «Ερυθρού Σταυρού», μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη, προκαλώντας συγκίνηση στους ανθρώπους του αθλητισμού αλλά και τους απλούς πολίτες.
Φυσικά, το «τριφύλλι» δεν θα μπορούσε να ξεχάσει αυτή την ημέρα, και απέτισε φόρο τιμής στον θρυλικό άσο των γηπέδων, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media η οποία αναφέρει «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο Στρατηγός μας»
Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο Στρατηγός μας 💚 pic.twitter.com/GTF1aMpDJo— Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 24, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.