Παναθηναϊκός: «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα Στρατηγός μας»

Η συγκινητική ανάρτηση του Παναθηναϊκού για την συμπλήρωση ενός χρόνου από τον χαμό του Μίμη Δομάζου.

Συμπληρώθηκε αισίως ένας χρόνος από την 24η Ιανουαρίου του 2025, όταν η είδηση του θανάτου του Μίμη Δομάζου σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα.

Ο «Στρατηγός» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, ύστερα από μάχη που έδωσε για σχεδόν δυο 24ωρα στη ΜΕΘ του «Ερυθρού Σταυρού», μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη, προκαλώντας συγκίνηση στους ανθρώπους του αθλητισμού αλλά και τους απλούς πολίτες.

Φυσικά, το «τριφύλλι» δεν θα μπορούσε να ξεχάσει αυτή την ημέρα, και απέτισε φόρο τιμής στον θρυλικό άσο των γηπέδων, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media η οποία αναφέρει «Ένας χρόνος χωρίς τον Μίμη Δομάζο. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα ο Στρατηγός μας»