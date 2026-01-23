Ράσταβατς: «Να μετατρέψουμε την έδρα μας σε φρούριο, φίλος μου ο Νίκολιτς»

Ο Μίλαν Ράσταβατς μίλησε στο Action 24 ενόψει του πρώτου ματς της τρίτης του θητείας στον Αστέρα AKTOR κόντρα στην ΑΕΚ του φίλου του, Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Μίλαν Ράσταβατς επέστρεψε «σπίτι» του. Ο Σέρβος τεχνικός αντικατέστησε τον Κρις Κόουλμαν και η τρίτη του θητεία στον Αστέρα AKTOR θα αρχίσει από το εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Ο 52χρονος τεχνικός μίλησε στο Action 24 για την επιστροφή του στην Τρίπολη, το «γνώριμο» ρόστερ το στόχο του να μετατρέψει ξανά σε... φρούριο το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και για τον συμπατριώτη και φίλο του, Μάρκο Νίκολιτς.

Οι δηλώσεις του Μίλαν Ράσταβατς

Για την επιστροφή του: «Πέρασα σπουδαίες στιγμές εδώ και επιτυχημένες στιγμές τόσο για εμένα όσο και για τον σύλλογο. Γι' αυτό θεωρώ ότι αποτελεί μια εξαιρετική βάση για την 3η μου θητεία στην ομάδα. Σχεδόν το 70% του ρόστερ έχει παραμείνει ίδιο. Επομένως, είναι πολύ εύκολο να προσαρμοστείς. Υπάρχει επαρκή σύνδεση μεταξύ μας την οποία και θα αξιοποιήσουμε για να βοηθήσουμε την ομάδα όσο πιο σύντομα γίνεται».

Για τους στόχους: «Στο παρελθόν, ο Αστέρας έθεσε τον πήχη σε ένα αρκετά αναγνωρίσιμο σημείο. Επομένως, η πρώτη μας πρόκληση είναι να μας επαναφέρουμε σε αυτό το επίπεδο. Από αγωνιστικής πλευράς, στόχος είναι να μετατρέψουμε την έδρα μας σε φρούριο και να είμαστε αρκετά επικίνδυνοι στα εκτός έδρας παιχνίδια».

Για την ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι πρώτα από όλα είναι μια πολύ καλή ομάδα, με ένα πολύ καλό κόουτς, τον φίλο μου. Εχουν παρουσιάσει πολύ καλά αποτελέσματα τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα. Επομένως, θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Αλλά επίσης, είναι η έδρα μας και όπως είπα προηγουμένως είναι το δικό μας μικρό κάστρο και γι' αυτό θέλουμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση με τον δικό μας τρόπο».