Ο Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στη θέση του εξτρέμ και το Gazzetta εξηγεί με τους αριθμούς του Wyscout, γιατί οι «ερυθρόλευκοι» τον θέλουν τόσο πολύ.

Όσο πλησιάζουμε στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, τόσο περισσότερο φουλάρουν στον Ολυμπιακό για να ενισχύσουν το ρόστερ ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Μία από τις θέσεις όπου... πονάει το κλαμπ είναι αυτή του εξτρέμ με τον Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε να είναι σε πρώτο πλάνο από τις αρχές του Γενάρη.

Με τις μέρες να περνούν και τη Μπενφίκα να κάνει βήματα πίσω για την απόκτηση του, ο 23χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής φαίνεται πως έρχεται πιο κοντά στο... λιμάνι, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει θετικές εντυπώσεις από την παρουσία του Λουίζ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Υπό τις οδηγίες του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, ο Αντρέ Λουίζ μετρά 18 παιχνίδια στο πρωτάθλημα με απολογισμό επτά γκολ και έξι ασίστ, έχοντας παίξει καθοριστικό ρόλο για τη βαθμολογική θέση του πορτογαλικού συλλόγου.

Το Gazzetta κοιτάει τους αριθμούς του και με τη βοήθεια του Wyscout σας εξηγεί για ποιον λόγο οι Πειραιώτες τον έχουν στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας.

Είναι αριστεροπόδαρος που παίζει και στα δύο... φτερά

Ο Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρος από την περασμένη μεταγραφική περίοδο. Ζητούσε απεγνωσμένα έναν αριστεροπόδαρο εξτρέμ στο ρόστερ του και αυτό ήταν το πρώτο... κλικ στην περίπτωση του Αντρέ Λουίζ.

Ένας ποδοσφαιριστής που παίζει δεξιά και συγκλίνει προς τα μέσα με το αριστερό με το οποίο μοιράζει ή εκτελεί. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν είχε ούτε έναν τέτοιο, με αποτέλεσμα ο Ζέλσον ή ο Ποντένσε να αναγκάζονται να παίξουν στη δεξιά πλευρά χωρίς τη δυνατότητα να μπαίνουν προς τα μέσα.

Σε αυτόν τον ρόλο υπήρξε προσπάθεια να ενταχθεί ο Γιουσούφ Γιαζίτσι που είναι αριστεροπόδαρος αλλά δεν είναι κλασσικός εξτρέμ. Οπότε η περίπτωση του Αντρέ Λουίζ του δίνει μία λύση στα πλάνα του, την ίδια στιγμή που ο 23χρονος Βραζιλιάνος μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκολία και ως αριστερό εξτρέμ, καθώς χρησιμοποιεί και το δεξί πόδι (από τα 7 γκολ που έχει πετύχει, τα δύο είναι με το δεξί).

Να προσφέρει στο παρόν και να αποτελέσει επένδυση για το μέλλον

Ο Αντρέ Λουίζ δεν είναι απλώς μία περίπτωση ποδοσφαιριστή που θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό απλά στο παρόν. Μιλάμε για έναν παίκτη που στα 23 του χρόνια έχει καταφέρει να ανεβάσει κατακόρυφα την τιμή του και μάλιστα στα 2,5 χρόνια που βρίσκεται στην Ευρώπη.

Η Εστρέλα χρειάστηκε να βγάλει από τα ταμεία 600 χιλιάδες ευρώ για να τον κρατήσει από τη Φλαμένγκο και μέσα σε έξι μήνες, ο πορτογαλικός σύλλογος όχι απλώς πήρε τα λεφτά του πίσω αλλά συνολικά έγινε πλουσιότερος κατά 1,6 εκατ. ευρώ (η μεταγραφή στη Ρίο Άβε άγγιξε τα 2,2 εκατ. ευρώ).

🔵⚪️ L’OM aurait manifesté sont intérêt pour l’ailier de Rio Ave 🇵🇹 André Luiz 🇧🇷



23 ans : Ailier droit (gaucher)



5 ⚽️ et 6 🅰️ en 16 matchs



Top 5 U23 (Big 7) en dribble pour 100 ballons touchés #TeamOM



(🎯aussi par Benfica et Leverkusen) pic.twitter.com/bhMOpgS4hQ December 27, 2025

Μετά το πρώτο εξάμηνο στον πορτογαλικό σύλλογο, στη φετινή σεζόν είναι από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος με τον απολογισμό του να είναι επτά γκολ και πέντε ασίστ σε 18 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, δείγμα ότι και σκοράρει και μοιράζει, εκτοξεύοντας κατακόρυφα την αξία του.

Η Μπενφίκα είχε μπει δυναμικά στην περίπτωση του και πρόσφερε ένα ποσό κοντά στα 15 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της, την ίδια στιγμή που η ρήτρα αποδέσμευσης του που ζητούσε η Ρίο Άβε ήταν στα 20 εκατ. ευρώ. Μιλάμε για απότομη άνοδο και δείγμα της ταχείας εξέλιξης του.

O (πρώην συμπαίκτης) Ροντινέι και οι Πορτογάλοι του Ολυμπιακού

Δεν είναι τυχαίο, μεταξύ άλλων, που ο Ολυμπιακός κοιτά έναν Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή για να ενισχυθεί στα μέσα της σεζόν. Γενικώς οι μεταγραφές του Ιανουαρίου κρύβουν αρκετές παγίδες και μία από αυτές είναι της γρήγορος προσαρμογής ενός ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση του Λουίζ, το έντονο πορτογαλικό στοιχείο στους Πειραιώτες, είναι στα «+» για να κάνει skip τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ο Ολυμπιακός έχει συνολικά έξι Πορτογάλους στο δυναμικό του (Ποντένσε, Ζέλσον, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Κοστίνια και Βέζο) αλλά και δύο Βραζιλιάνους (Ροντινέι και Μάντσα), όπερ σημαίνει ότι ο 23χρονος εξτρέμ θα βρεθεί σε γνώριμο περιβάλλον και θα κάτσει σε αποδυτήρια που θα είναι «ξένα» τουλάχιστον όσον αφορά τη γλώσσα.

Βέβαια ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η παρουσία του Ροντινέι. Ο 33χρονος φουλ μπακ γνωρίζει καλύτερα από τους υπόλοιπους τι εστί ο Αντρέ Λουίζ καθώς ήταν μαζί στη Φλαμένγκο πριν ο έμπειρος αμυντικός ταξιδέψει για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο ταλαντούχος εξτρέμ ήταν στις ακαδημίες της βραζιλιάνικης ομάδας και έκανε προπονήσεις με την πρώτη ομάδα όπου βρισκόταν και ο Ροντινέι.

Μάλιστα, έχουν αγωνιστεί μόλις φορά μαζί, όταν χρησιμοποιήθηκε στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος για το 2022, με τον Ροντινέι να βρίσκεται πίσω και τον Λουίζ να αγωνίζεται για 44 λεπτά.

Μία κίνηση που θυμίζει Κοστίνια

Η πιθανή μετακίνηση του Αντρέ Λουίζ θυμίζει αρκετά το... δρομολόγιο του Κοστίνια. Όντας ο καλύτερος ακραίος μπακ του πορτογαλικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2023/24, ο 26χρονος αμυντικός πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του από τη Ρίο Άβε στον Ολυμπιακό και σίγουρα δεν το μετάνιωσε.

Νταμπλούχος Ελλάδας, κάτοχος του ελληνικού Σούπερ Καπ και πρώτες συμμετοχές στην Ευρώπη, με αποκορύφωμα τους αγώνες στο Champions League. Την ίδια στιγμή έχει φτάσει τα 60 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και τέσσερις ασίστ, αποτελώντας έναν... στρατιώτη στα χέρια του Μεντιλίμπαρ.

Ο Πορτογάλος αμυντικός είναι το καλύτερο παράδειγμα εξέλιξης για τον Αντρέ Λουίζ καθώς έχει κάνει ακριβώς το ίδιο δρομολόγιο και αυτή τη στιγμή η αξία του έχει ανέβει ακόμα παραπάνω, ανοίγοντας πόρτες σε κορυφαία πρωταθλήματα.

Τι προσφέρει στο επιθετικό σκέλος και η πίεση που ζητά ο Μεντιλίμπαρ

Στα 1539 λεπτά που έχει αγωνιστεί ο 23χρονος εξτρέμ, έχει άμεση σχέση σε 13 γκολ του πορτογαλικού συλλόγου ενώ είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν... φοβάται να σουτάρει. Συγκεκριμένα έχει επιχειρήσει 40 σουτ στα 18 ματς που έχει αγωνιστεί, εκ των οποίων σχεδόν ο 50% έχει πάει στην εστία, δείγμα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να γίνει απειλητικός για τον αντίπαλο πορτιέρε.

Παράλληλα είναι ένας ποδοσφαιριστής που δίνει έμφαση στο 1vs1 καθώς έχει κάνει συνολικά 119 ντρίμπλες σε αυτό το χρονικό διάστημα με σχεδόν το 46% να είναι επιτυχημένες (!). Πιο συγκεκριμένα, κάνει κατά μ.ο. 7 ντρίμπλες ανά παιχνίδι ενώ είναι ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να τροφοδοτήσει τους επιθετικούς, αφού στα 18 ματς που έχει αγωνιστεί, έχει καταφέρει να περάσει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι 26 φορές και να βρει συμπαίκτη του κάτι παραπάνω από τις μισές φορές.

Ωστόσο ένα από τα στοιχεία που έχει... κυκλώσει ο Μεντιλίμπαρ, είναι αυτό της πίεσης ψηλά. Άλλωστε στον Συλαϊδόπουλο αρέσει αυτό το στυλ παιχνιδιού (το βλέπαμε έντονα και στην Κ19 του Ολυμπιακού που πήρε το Youth League), οπότε το έχει υιοθετήσει ο Βραζιλιάνος εξτρέμ.

Αυτό καθρεφτίζεται στις συνολικά 48 ανακτήσεις της μπάλας με τις μισές από αυτές να είναι στο αντίπαλο μισό του γηπέδου και αρκετά κοντά στην περιοχή. Δεν είναι μυστικό ότι ο Ισπανός προπονητής των Πειραιωτών έχει ως βάση το πρέσινγκ στην άμυνα του αντιπάλου και ο Βραζιλιάνος φαίνεται ότι... κουμπώνει σε αυτό.

Οι ανακτήσεις του Αντρέ Λουίζ κόντρα στην Κάζα Πία (5/5 κοντά στην περιοχή του αντιπάλου).

Βοηθά στο αμυντικό τρανζίσιον

Οι αριθμοί του σε αυτό το εξάμηνο με τη Ρίο Άβε, δεν κεντρίζουν το ενδιαφέρον μόνο στο μεσοεπιθετικό σκέλος αλλά και στις βοήθειες που προσφέρει αμυντικά ο 23χρονος εξτρέμ στον αντίστοιχο ακραίο μπακ. Συγκεκριμένα, μιλάμε για έναν μεσοεπιθετικό που μετρά συνολικά 424 μονομαχίες σε αυτά τα 18 παιχνίδια από τις οποία έχει βγει νικητής στο 36%.

Αν τα δούμε πιο αναλυτικά, έχει 59 μονομαχίες στην άμυνα με 58% ποσοστό επιτυχίας και κατά μ.ο. όρο 3,5 τέτοιες μονομαχίες ανά παιχνίδι ενώ στο heatmap βλέπουμε ότι εκτός από το αντίπαλο μισό, ο Λουίζ έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές κοντά στο μπακ της πλευράς προκειμένου να βοηθήσει στο τρανζίσιον.