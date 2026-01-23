ΠΑΟΚ, μεταγραφές: «Έκανε πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για τον Σάντσες», σύμφωνα με τον Μέρλο
Ο ΠΑΟΚ παράλληλα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του σε... τριπλό ταμπλό «τρέχει» και τις μεταγραφικές του υποθέσεις. Στο Μεξικό έχουν «συνδέσει» εδώ και μέρες τους Θεσσαλονικείς με τον Χόρχε Σάντσες, της Κρουζ Αζούλ και σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο υπάρχει πιο... χειροπιαστή εξέλιξη.
Όπως αναφέρει ο Αργεντινός δημοσιογράφος στο Super Deportivo, οι Ασπρόμαυροι έχουν καταθέσει την πρόταση τους στους Μεξικάνους για τον 28χρονο δεξιό μπακ και γίνονται συζητήσεις για το κόστος της μεταγραφής.
¿Mexicano en Europa?January 22, 2026
PAOK de Grecia abre negociaciones para reforzarse con Jorge Sánchez, elemento de @CruzAzul 🚂
Informa @CLMerlo https://t.co/tYj9f3S3Jm
Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Μεξικάνος οπισθοφύλακας είναι ανοιχτός σε μια μεταγραφή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θυμίζουμε πως τα δυο κλαμπ έχουν ανοιχτό «δίαυλο» επικοινωνίας, λόγω του δανεισμού του Γιώργου Γιακουμάκη.
Ο Σάντσες έχει αγωνιστεί ξανά σε ευρωπαϊκά γήπεδα για Άγιαξ και Πόρτο, ενώ το 2024 η Κρουζ Αζούλ επένδυσε 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από τον Αίαντα. Στη σεζόν 2025-26 μετράει στην πατρίδα του 18 εμφανίσεις, με ένα γκολ και μια ασίστ.
