Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για τον 28χρονο δεξιό μπακ, Χόρχε Σάντσες.

Ο ΠΑΟΚ παράλληλα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του σε... τριπλό ταμπλό «τρέχει» και τις μεταγραφικές του υποθέσεις. Στο Μεξικό έχουν «συνδέσει» εδώ και μέρες τους Θεσσαλονικείς με τον Χόρχε Σάντσες, της Κρουζ Αζούλ και σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο υπάρχει πιο... χειροπιαστή εξέλιξη.

Όπως αναφέρει ο Αργεντινός δημοσιογράφος στο Super Deportivo, οι Ασπρόμαυροι έχουν καταθέσει την πρόταση τους στους Μεξικάνους για τον 28χρονο δεξιό μπακ και γίνονται συζητήσεις για το κόστος της μεταγραφής.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Μεξικάνος οπισθοφύλακας είναι ανοιχτός σε μια μεταγραφή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θυμίζουμε πως τα δυο κλαμπ έχουν ανοιχτό «δίαυλο» επικοινωνίας, λόγω του δανεισμού του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο Σάντσες έχει αγωνιστεί ξανά σε ευρωπαϊκά γήπεδα για Άγιαξ και Πόρτο, ενώ το 2024 η Κρουζ Αζούλ επένδυσε 3 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από τον Αίαντα. Στη σεζόν 2025-26 μετράει στην πατρίδα του 18 εμφανίσεις, με ένα γκολ και μια ασίστ.