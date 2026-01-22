Ο τεχνικός της Σλάβεν Μάριο Γκρεγκούρινα αναφέρθηκε στην πιθανότητα να αποχωρήσει ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός της Σλάβεν Μπελούπο νωρίτερα σήμερα τόνισε ότι δεν είναι στον δρόμο για την Αθήνα, τη Μπράγκα ή τη Βέρντερ Βρέμης, αλλά για τη Ριέκα.

Η Σλάβεν παίζει με τη Ριέκα το Σάββατο και για το ματς δόθηκε συνέντευξη Τύπου στην οποία ο τεχνικός Μάριο Γκρεγκούρινα αναφέρθηκε στην πιθανότητα ν' αποχωρήσει το αστέρι της ομάδας του.

«Είμαι ικανοποιημένος, οι περισσότεροι παίκτες έμειναν. Ειλικρινά ελπίζω να παραμείνουμε με αυτό το ρόστερ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, με την επισήμανση ότι εξετάζουμε ακόμη μία πιθανή προσθήκη, αν βρούμε τους πόρους για να το επιτρέψουμε», είπε αρχικά ο Γκρεγκούρινα κι όταν επισημάνθηκε ότι παραμένει πολύ ρεαλιστικό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Άντριαν Γιαγκούσιτς, απάντησε:

«Σημαίνει πολλά για το παιχνίδι μας. Το σχέδιο Β είναι έτοιμο. Αν ο Άντριανο φύγει, θα είμαστε προετοιμασμένοι».

Το σχόλιο του Γιάγκουσιτς νωρίτερα ήταν το εξής: «Δεν είμαι στο δρόμο για τη Βρέμη, την Μπράγκα ή την Αθήνα. Είμαι στο δρόμο για τη Ριέκα. Πάμε να νικήσουμε».