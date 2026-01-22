Ο Δουρέκας αποκάλυψε ότι του «λείπει» η συνεργασία του με τον Μαρινάκη

Ο πρώην διευθυντής ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ, Κούλης Δουρέκας, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του, ότι του «λείπει» η συνεργασία του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Κούλης Δουρέκας, ο οποίος πρόσφατα τιμήθηκε με το βραβείο «Mandela», εντάχθηκε στον Ολυμπιακό το μακρινό 1993 και πέρασε 25 χρόνια στον πειραιώτικο σύλλογο αναλαμβάνοντας διάφορα πόστα, με τελευταίο εκείνο του Γενικού Διευθυντή Ομάδας.

Αποχώρησε από τους ερυθρόλευκους στις 6 Δεκεμβρίου του 2018, όταν και η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε επισήμως ότι ο Δουρέκας έχει προσληφθεί ως Τεχνικός Διευθυντής του συλλόγου.

Κατέβαλε τα μέγιστα στην επιστροφή της ομάδας στην Premier League το 2022, μετά από 23 χρόνια απουσίας, ενώ το καλοκαίρι του 2024 αποχώρησε και από εκεί για να ενταχθεί στο επιτελείο της NEOM SC, ομάδας που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό μέσο «BBC Sports», ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για όλα, κάνοντας ειδική αναφορά στον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, αναπολώντας τα χρόνια που εργάζονταν για εκείνον.

«Όταν ο κ. Μαρινάκης θέλει κάτι, θα συμβεί, πιστέψτε με. Η φιλοδοξία του είναι τόσο μεγάλη. Όποτε βάζει κάτι στο μυαλό του, έναν στόχο, το κάνει πραγματικότητα. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, επιχειρηματίας και ηγέτης. Όταν πήγα εκεί (στην Αγγλία), πίστεψα ότι μπορούσαμε να φέρουμε τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier, επειδή ήξερα ότι τον είχα ως δίπλα μου να με κατευθύνει».

Ο Δουρέκας ανέφερε επίσης την «συλλογική» προσέγγιση στις προσλήψεις, στις οποίες συμμετείχαν τόσο ο Μαρινάκης, όσο και ο γιος του Μιλτιάδης, το τμήμα δεδομένων και ο τότε διευθυντής Ρος Γουίλσον.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, όταν άκουσε για την οικοδόμηση μιας ομάδας, όπως η Neom, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το φιλόδοξο πρότζεκτ της Σαουδικής Αραβίας στην έρημο, ένιωσε πως ήταν μια ευκαιρία που έπρεπε να «αρπάξει».

«Πήγα στον Μαρινάκη και του είπα ότι είχα μια συναρπαστική νέα πρόταση. Ήταν ο έκτος χρόνος μου στην Αγγλία και είχε ένα ισχυρό προσωπικό στη διάθεσή του. Χτίζουμε το Neom ως σύλλογο από την αρχή. Έχουμε μόνο ένα γήπεδο, καθόλου κτίρια ή υποδομές. Όλα είναι κατασκευασμένα για να βοηθήσουν όχι για τώρα, αλλά για το μέλλον. Χτίζουμε μια ακαδημία, έχουμε τη νεότερη ομάδα στο πρωτάθλημα και ελπίζουμε ότι και άλλοι σύλλογοι θα ακολουθήσουν την πεποίθησή μας στην ανάπτυξη Σαουδαράβων παικτών», κατέληξε.