Ο Ταξιάρχης Φούντας επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό ενόψει του αγώνα του ΟΦΗ με τον Παναιτωλικό. Ενοχλήσεις ο Κωστούλας, ίωση Θεοδοσουλάκης και Καινουργιάκης.

Ο ΟΦΗ αφήνει πίσω του την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και επικεντρώνεται στο σημαντικό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Παγκρήτιο Στάδιο (25/1, 18:00), στο οποίο θέλει το τρίποντο για να μειώσει την απόσταση του από την 8αδα.

Από την προπόνηση της Τετάρτης (21/1) προέκυψε ευχάριστη εξέλιξη, καθώς ο Ταξιάρχης Φούντας επέστρεψε σε κανονικό πρόβλημα. Θυμίζουμε πως ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο δικέφαλο στο Super Cup με τον Ολυμπιακό.

Στην προπόνηση επέστρεψε και ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ο οποίος δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη λόγω ίωσης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι.

Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας ακολούθησε θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Επίσης, από την προπόνηση απουσίασαν οι Γιάννης Θεοδοσουλάκης και Παύλος Καινουργιάκης, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση.

Επόμενη προπόνηση, με την οποία θα συνεχιστεί η προετοιμασία για τον αγώνα με τα Καναρίνια έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη (22/1), στις 11:00.