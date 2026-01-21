Η Stoiximan Superleague ενημέρωσε για την ημερομηνία που θα γίνει το Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός, που είχε αναβληθεί την 17η αγωνιστική.

Γνωστή έγινε η νέα ημερομηνία στην οποία θα λάβει χώρα ο αγώνας του Αστέρας Aktor με τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο να γίνει το Σάββατο (18/01) κανονικά με τα υπόλοιπα ματς της 17ης αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός, όμως, έκανε χρήση του «joker's right» αναβάlλοντας το ματς, προκειμένου να είναι οι ποδοσφαιριστές του ξεκούραστοί ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν την Τρίτη (20/01), τον οποίο τελικά και κέρδισε με 2-0.

Όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/01) η Stoiximan Superleague το ματς θα γίνει τελικά στις αρχές του Φλεβάρη και πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη 4 του μήνα και ώρα 18:30 στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένοι να γίνουν και οι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδος, ΟΦΗ - Λεβαδειακός και Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague

Ανακοινώνεται ότι, σε συνέχεια των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ASTERAS AKTOR – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ορίζεται ως ακολούθως: