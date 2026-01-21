Οι πρώην Ούγγροι επιθετικοί της Ένωσης, Μάρτον Εστερχάζι και Κριστιάν Νέμεθ μίλησαν στο κανάλι της ΑΕΚ με τα καλύτερα λόγια, για τον συμπατριώτη τους Μπαρναμπάς Βάργκα.

Η ΑΕΚ, η οποία το Σάββατο (24/01) θα αγωνιστεί στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα AKTOR με το κόσμο στο πλευρό της, δημοσίευσε ένα βίντεο στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube, οπού πήρε συνέντευξη από δύο πάλαι ποτέ παίκτες της.

Πιο συγκεκριμένα οι Ούγγροι επιθετικοί Μάρτον Εστερχάζι και Κριστιάν Νέμεθ, μίλησαν στην κάμερα της Ένωσης αναφορικά με την νέα μεταγραφή της ομάδας, τον επίσης επιθετικό και συμπατριώτη τους, Μπαρναμπάς Βάργκα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον 31χρόνο διεθνή στράικερ, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως: «Έχει το ένστικτο του σκόρερ και ταιριάζει απόλυτα στην ομάδα».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσαν οι δύο πρώην παίκτες της Ένωσης:

Κριστιάν Νέμεθ για Βάργκας : «Γεια σας φίλοι της ΑΕΚ. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Ας μιλήσουμε για τον Βάργκα. Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν είδα ότι η ΑΕΚ τον απέκτησε. Πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα στην ομάδα, λόγω του πάθους του για το ποδόσφαιρο και το ένστικτο του σκόρερ που διαθέτει. Έβαλε πολλά σημαντικά γκολ για τη Φερεντσβάρος και την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας και ελπίζω να κάνει το ίδιο και με την ΑΕΚ και να τη βοηθήσει να κερδίσει τίτλους. Εύχομαι τα καλύτερα. Πάμε ΑΕΚ».

Μάρτον Εστερχάζι: «Ο Βάργκα είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ επικίνδυνος γιατί είναι καταπληκτικός με το κεφάλι. Είναι πολύ δύσκολος στο μαρκάρισμα γιατί πηδάει 50-60 πόντους πιο πάνω από τον αμυντικό. Τεχνικός παίκτης, ήσυχος και πολύ επικίνδυνος κεφαλοσφαιριστής».

«Έχει ένα πολύ καλό που πηδάει πιο πριν από τον αντίπαλο και είναι πάντα ένα – δύο βήματα μπροστά. Θα έχει μια ωραία καριέρα στην ΑΕΚ και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι με την εμφάνισή του. Εύχομαι ότι θα κάνει μια καλή καριέρα στην ΑΕΚ με πολλά γκολ. Στο πρωτάθλημα να είμαστε στην πρώτη θέση».