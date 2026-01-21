Συγκλόνισε ο Ταρέμι στο τέλος του ματς: Δεν πανηγύρισε και παρέμεινε ανέκφραστος

Η αντίδραση του Ταρέμι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία σημαντική νίκη το βράδυ της Τρίτης (20/01) απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 και μπήκε στην πρώτη 24αδα, έχοντας πλέον την ευκαιρία να κλειδώσει την παρουσία του εκεί την τελευταία αγωνιστική με μία νίκη κόντρα στον Άγιαξ.

Μετά το τέλος του αγώνα οι ποδοσφαιριστές των «ερυθρολεύκων» πήγαν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη με τον κόσμο τους, αλλά δεν ήταν όλοι στο ίδιο πανηγυρικό μουντ.

Όπως φάνηκε στα πλάνα του συνδρομητικού καναλιού που μπορείτε να δείτε εδώ, ο Μεχντί Ταρέμι στέκεται αγκαλιασμένος με τους συμπαίκτες του, όμως δεν ακολουθεί το κλίμα χαράς και ευφορίας που υπάρχει γύρω του, παραμένοντας ανέκφραστος.

Μπορεί μέσα στο ματς με την ένταση του αγώνα να πανηγύρισε το γκολ που πέτυχε, ωστόσο στη συνέχεια, όταν έπεσαν οι παλμοί, ήρθε στο μυαλό του και πάλι η δύσκολη κατάσταση που περνάει η πατρίδα του, εκεί όπου βρίσκονται τα προσφιλή του πρόσωπα και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να σεβαστεί τον αγώνα που κάνουν.