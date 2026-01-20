Ηλιόπουλος: «Το 1,5 εκατομμύριο θα δοθεί κανονικά - Θέλουν δε θέλουν το ποδόσφαιρο αλλάζει σελίδα»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος παρευρέθηκε στην κοπή πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής και έστειλε το δικό του μήνυμα για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το βράδυ της Δευτέρας (19/01) πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής, για το 2026. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης έδωσε το «παρών» για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην συγκεκριμένη εκδήλωση και έστειλε τις δικές του ευχές για το 2026, μιλώντας παράλληλα και για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και για την δωρεά των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ που είχε υποσχεθεί να κάνει για την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος:

«Είχα αναφερθεί σε δύο δεσμεύσεις. Το 1,5 εκατομμύριο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Γαργάρες δεν κάνω. Ο λόγος μου είναι συμβόλαιο ακόμη και σε χαρτοπετσέτα μετράει. Το ποσό δεν θα πάει από θολά κανάλια. Θα πάει όπως πρέπει γιατί πρέπει να αξιοποιηθεί. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα ίδρυμα εδώ και 1,5 χρόνο αλλά υπάρχει γραφειοκρατία».

«Τις επόμενες ημέρες τελειώνουμε. Ανακοινώνω ότι πρώτο ποσό θα δοθεί στην ΕΠΣΑΝΑ τιμής ένεκεν για την σημερινή εκδήλωση. Το δεύτερο μήνυμα μπορεί να φαίνεται εγωιστικό και πείτε ότι θέλετε. Το ποδόσφαιρο αλλάζει σελίδα, το θέλουν δεν το θέλουν. Σημειώστε το».