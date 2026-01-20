Η ικανότητα ποδοσφαιρικής «ανάστασης» παικτών (όπως ο Λιούμπισιτς) από τον Νίκολιτς!

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στην ικανότητα του Σέρβου τεχνικού να φέρει στο προσκήνιο πρόσωπα που έμοιαζαν... τελειωμένα στην αγωνιστική εξίσωση για την ΑΕΚ.

Όταν από τούτο το site αποκαλύφθηκε το ταξίδι του Μάριου Ηλιόπουλου στην Σερβία και το Βελιγράδι και επιβεβαιώθηκε στην πορεία, κάτι που γράψαμε στο Gazzetta, ότι έγινε με σκοπό την περίπτωση του Μάρκο Νίκολιτς για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ΑΕΚ, αναδεικνύαμε το σωστό της αναζήτησης και επιλογής του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Όπως και όταν αποκτήθηκε υπογραμμίστηκε και αναγνωρίστηκε το σωστό της επιλογής του ιδιοκτήτη της Ένωσης και η οικονομική υπέρβαση μιας και πρόκειται για τον πλέον ακριβοπληρωμένο τεχνικό στην ιστορία του Δικέφαλου. Ανεξάρτητα από την κατάληξη της σεζόν που τρέχει για τους κιτρινόμαυρους η επιλογή του Νίκολιτς ήταν στην απόλυτα σωστή κατεύθυνση και ήδη μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη σε τεράστιο βαθμό αν εστιάσουμε στην Ευρώπη και στην έως τώρα παρουσία της στο πρωτάθλημα και εφόσον συνυπολογίσουμε το σύντομο χρονικό διάστημα στο οποίο βρίσκεται στην ΑΕΚ με αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ αυτής.

Είναι πραγματικά πολλά τα κέρδη της Ένωσης επί των ημερών του Μάρκο Νίκολιτς στον κιτρινόμαυρο πάγκο σε αγωνιστικό επίπεδο τη στιγμή που υπάρχει και μια αποτυχία, αυτή του αποκλεισμού στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ σε νοκ άουτ αγώνα εντός έδρας, στην Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η συνέχεια σου δείχνει και μια δυνατότητα - ικανότητα, στη διαχείριση κακών αποτελεσμάτων και αποτυχιών: το είδαμε την περίοδο όπου η ΑΕΚ έκανε τις ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο, όπου η αντίδραση ήταν ένα δίμηνο με συγκλονιστικό νικηφόρο σερί, αλλά και τώρα μετά τη βαθμολογική απώλεια με τον Άρη (και κακή εικόνα) και τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο, όπου ο Δικέφαλος αντέδρασε και μάλιστα με εμφατική (ιστορική σε έκταση σκορ) νίκη επί του Παναθηναϊκού: όπως αναφέρει και ο θυμόσοφος λαός μας, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση.

Το παραπάνω ισχύει και με την ικανότητα του Σέρβου τεχνικού να προκαλεί την «ανάσταση» ποδοσφαιριστών οι οποίοι έως προ μηνών έμοιαζε μη αναστρέψιμη η κατάσταση μαζί τους και βάση της απόδοσης τους, της εικόνας τους και των ευκαιριών που έπαιρναν και τις πετούσαν στα σκουπίδια. Ακόμη και με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο έδειχναν μία συγκλονιστική αδυναμία ανταπόκρισης σε κάθε ευκαιρία που τους έδινε να του αλλάξουν την άποψη: όπως ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς για παράδειγμα ο οποίος κάνει τη διαφορά πραγματικά αγωνιζόμενος στο δεξί φτερό της επίθεσης και μέχρι να συμβεί αυτό μπήκε και βγήκε από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ μιας και δεν έδινε τις λύσεις που έπρεπε και είχε ανάγκη η ομάδα και ο τεχνικός της πιο συγκεκριμένα. Είχαμε φτάσει στο σημείο να γίνεται ακόμη και αναζήτηση για να βρεθεί ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του μια ακριβή προσθήκη για την Ένωση.

Δεν είναι μόνο η περίπτωση του Κροάτη μεσοεπιθετικού: η λύση δόθηκε μέσα από την αναζήτηση του πού αποδίδει καλύτερα και τα αποτελέσματα είναι συγκλονιστικά όπως και τα νούμερα: έχει ήδη καταγράψει από την ουσιαστική επιστροφή του στην αγωνιστική εξίσωση για την ΑΕΚ τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε πέντε αναμετρήσεις παρακαλώ (με Ατρόμητο, Παναιτωλικό, ΟΦΗ, Αρη, Παναθηναϊκό)! Τη στιγμή που αντίστοιχη περίπτωση συνιστά και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι πρόκειται για δυο ποδοσφαιριστές από την πρώην Γιουγκοσλαβία και σίγουρα παίζει ρόλο η ικανότητα άμεσης επαφής και επικοινωνίας: έπειτα από την αναμέτρηση με την Φιορεντίνα στην Ιταλία και έως τον αγώνα απέναντι στην πρώην ομάδα του, την Κυριακή που μας πέρασε, ο "Γκάτσι" κάνει ματσάρες και μεταδίδει φουλ ένταση, πάθος και ταχύτητα στην ΑΕΚ. Του λείπει η αποτελεσματικότητα για να θυμίζει τον παίκτη της χρονιάς του νταμπλ.

Στην κατηγορία αυτή με τους Λιούμπισιτς και Γκατσίνοβιτς σίγουρα μπορεί να συμπεριληφθεί και η περίπτωση του Τούκου Περέιρα, ο οποίος δεν έδωσε τίποτα πέρυσι όταν και αποκτήθηκε. Υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς ωστόσο ήταν πρωταγωνιστής και καθοριστικός στην καλοκαιρινή υποχρέωση για ανταπόκριση στους ευρωπαϊκούς τελικούς της ΑΕΚ! Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς αναδείκνυε την παρουσία του Αργεντινού άσου σε εκείνα τα ματς του καλοκαιριού ως απόλυτου απαραίτητου για τις διαδοχικές προκρίσεις και όταν τραυματίστηκε το ανέδειξε ως πρόβλημα ο Σέρβος τεχνικός: κοινώς κατάφερε μια σχετική απόσβεση από τον Τούκου που διαθέτει ένα υψηλό συμβόλαιο.

