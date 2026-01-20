Κυπριακό μέσο αναφέρει πως ο Ντάνιελ Μαντσίνι είναι μεταξύ των παικτών που κοιτάζει ο ΑΠΟΕΛ για ενίσχυση στο τρέχον παζάρι.

Το όνομα του Ντάνιελ Μαντσίνι φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του ΑΠΟΕΛ, καθώς ο κυπριακός σύλλογος ψάχνει ενίσχυση στα εξτρέμ, θέλοντας ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά.

Ο 29χρονος που φέτος μετράει 9 συμμετοχές (402 αγωνιστικά λεπτά) σε όλες τις διοργανώσεις με τον Παναθηναϊκό, έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι (30/6), με τις δυο πλευρές να προσπαθούν το τελευταίο διάστημα να βρουν λύση αναφορικά με το φινάλε της συνεργασίας τους, το οποίο μοιάζει δεδομένο.

Σύμφωνα με την κυπριακή ιστοσελίδα GOAL, ο Μαντσίνι είναι στα υπόψιν των ανθρώπων του «Θρύλου», καθώς ο τεχνικός της ομάδας και... πολύ γνωστός στα μέρη μας, Πάμπλο Γκαρσία, θεωρεί πως το σύνολό του χρειάζεται αναβάθμιση στα φτερά.

Πάντως, όπως γράφει το κυπριακό μέσο, στον ΑΠΟΕΛ θεωρούν δύσκολη την περίπτωση του Αργεντίνου, εξαιτίας κυρίως του υψηλού μισθού που θέλει να λαμβάνει, αλλά και το γενικότερου πλαισίου της υπόθεσης.