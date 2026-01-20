Οι οπαδοί του Απόλλωνα «έκαψαν» την Καλαμαριά για τα 100 τους χρόνια (vid)

Οι οπαδοί του Απόλλωνος γιόρτασαν τα 100 τους χρόνια ζωής, κάνοντας στην Καλαμαριά την νύχτα...μέρα.

Ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος αγωνίζεται στην Γ' Εθνική, κλείνει φέτος 100 χρόνια από την ίδρυση του και οι οπαδοί του έχουν διοργανώσει μία σειρά από εορταστικές εκδηλώσεις με σκοπό να τιμήσουν αυτή την ιστορική σεζόν της αγαπημένης τους ομάδας.

Μία από αυτές τις εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (19/01) στην πόλη της Καλαμαριάς. Πιο συγκεκριμένα οι φίλοι του συλλόγου μαζεύτηκαν κατά μήκος του γηπέδου, αλλά και της παραλίας και ανάψανε πυρσούς και πυροτεχνήματα, κάνοντας στην κυριολεξία την νύχτα...μέρα.

Ο αιώνας ζωής συμπληρώνεται για το Απόλλωνα το ερχόμενο Σάββατο (24/01), με την διοίκηση της ομάδας, τους συνδέσμους, αλλά και τον δήμο της πόλης να έχουν οργανώσει ένα πρόγραμμα με εορταστικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Ο Απόλλων Καλαμαριάς διεκδικεί φέτος την άνοδο στην Superleague 2 με αξιώσεις, καθώς βρίσκεται στην κορυφή του 2ου ομίλου με 39 βαθμούς, στο +3 από την δεύτερη Βέροια, έχοντας μάλιστα την καλύτερη επίθεση (30) αλλά και άμυνα (5) απ΄όλους τους υπόλοιπους συνδιεκδικητές του.